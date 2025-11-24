CALCIO & SPORT

Eccellenza lucana, Melfi travolgente nel derby: 6-0 al Rionero e fuga in vetta

Foto di Redazione
79 2 minuti di lettura

Il Melfi continua a correre e lo fa nel modo più fragoroso possibile: i gialloverdi dominano il derby del Vulture espugnando il campo del C.S. Vultur con un pesantissimo 6-0 che non lascia spazio ad appelli. Una prova di forza che consente alla capolista di salire a 29 punti, allungando ulteriormente sulle dirette inseguitrici.

Melfi spettacolo nel derby del Vulture

La squadra di Karel Zeman cala il set nel derby più sentito del territorio, trascinata dalle reti di Del Giudice, Fontana, Ranieri, Bongermino, Hussein e De Luise. Una prestazione totale: aggressività, ritmo e qualità offensiva che demoliscono un Rionero incapace di reagire all’ondata gialloverde.

Pari nel big match: Avigliano e Oppido si annullano

Finisce 0-0 la sfida di cartello tra Avigliano e Angelo Cristofaro Oppido, un punto che permette ai biancoverdi di restare al secondo posto ma che, alla luce del risultato del Melfi, fa aumentare il distacco dalla vetta. L’Avigliano, solido e organizzato, conferma la propria affidabilità difensiva.

Santarcangiolese in crescita: sorpasso sul San Cataldo

La Santarcangiolese supera 3-1 il Real Chiaromonte e continua la propria marcia nelle zone alte della classifica. Tre punti preziosi che, complice il turno di riposo del San Cataldo, permettono ai giallorossi di salire al terzo posto a quota 23. Una vittoria che conferma l’ottimo stato di forma della squadra.

Il Paternicum risale, pari per Lagonegro e Brienza

Successo importante anche per il Paternicum, che supera 3-1 il Policoro e aggancia l’Avigliano a quota 18 punti.
Finisce 1-1 il confronto tra Lagonegro e Brienza, gara equilibrata che muove la classifica di entrambe.

Successi di misura per Atletico Montalbano ed Elettra Marconia

Tre punti anche per l’Atletico Montalbano, vittorioso 1-0 sul Tricarico Pozzo di Sicar, e per l’Elettra Marconia, che regola il Lykos Tolve sempre per 1-0. A reti bianche, invece, l’incontro tra Avigliano e Angelo Cristofaro Oppido.

Classifica dopo la 12ª giornata

Squadra P G DR
Melfi 1929 29 12 +23
Angelo Cristofaro Oppido 26 11 +15
Santarcangiolese 23 11 +14
San Cataldo 22 11 +8
Avigliano 18 11 +10
Paternicum 18 11 0
C.S. Vultur 15 11 -9
Lagonegro 1929 11 11 -3
Elettra Marconia 11 11 -4
Lykos Tolve 11 11 -4
Policoro 11 12 -8
Real Chiaromonte 11 12 -13
Atletico Montalbano 10 11 -6
Tricarico Pozzo di Sicar 8 11 -15
Brienza 7 11 -8
Ritirato Matera Città dei Sassi
Foto di Redazione
79 2 minuti di lettura
Foto di Redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio