Eccellenza lucana, Melfi travolgente nel derby: 6-0 al Rionero e fuga in vetta
Il Melfi continua a correre e lo fa nel modo più fragoroso possibile: i gialloverdi dominano il derby del Vulture espugnando il campo del C.S. Vultur con un pesantissimo 6-0 che non lascia spazio ad appelli. Una prova di forza che consente alla capolista di salire a 29 punti, allungando ulteriormente sulle dirette inseguitrici.
Melfi spettacolo nel derby del Vulture
La squadra di Karel Zeman cala il set nel derby più sentito del territorio, trascinata dalle reti di Del Giudice, Fontana, Ranieri, Bongermino, Hussein e De Luise. Una prestazione totale: aggressività, ritmo e qualità offensiva che demoliscono un Rionero incapace di reagire all’ondata gialloverde.
Pari nel big match: Avigliano e Oppido si annullano
Finisce 0-0 la sfida di cartello tra Avigliano e Angelo Cristofaro Oppido, un punto che permette ai biancoverdi di restare al secondo posto ma che, alla luce del risultato del Melfi, fa aumentare il distacco dalla vetta. L’Avigliano, solido e organizzato, conferma la propria affidabilità difensiva.
Santarcangiolese in crescita: sorpasso sul San Cataldo
La Santarcangiolese supera 3-1 il Real Chiaromonte e continua la propria marcia nelle zone alte della classifica. Tre punti preziosi che, complice il turno di riposo del San Cataldo, permettono ai giallorossi di salire al terzo posto a quota 23. Una vittoria che conferma l’ottimo stato di forma della squadra.
Il Paternicum risale, pari per Lagonegro e Brienza
Successo importante anche per il Paternicum, che supera 3-1 il Policoro e aggancia l’Avigliano a quota 18 punti.
Finisce 1-1 il confronto tra Lagonegro e Brienza, gara equilibrata che muove la classifica di entrambe.
Successi di misura per Atletico Montalbano ed Elettra Marconia
Tre punti anche per l’Atletico Montalbano, vittorioso 1-0 sul Tricarico Pozzo di Sicar, e per l’Elettra Marconia, che regola il Lykos Tolve sempre per 1-0. A reti bianche, invece, l’incontro tra Avigliano e Angelo Cristofaro Oppido.
Classifica dopo la 12ª giornata
|Squadra
|P
|G
|DR
|Melfi 1929
|29
|12
|+23
|Angelo Cristofaro Oppido
|26
|11
|+15
|Santarcangiolese
|23
|11
|+14
|San Cataldo
|22
|11
|+8
|Avigliano
|18
|11
|+10
|Paternicum
|18
|11
|0
|C.S. Vultur
|15
|11
|-9
|Lagonegro 1929
|11
|11
|-3
|Elettra Marconia
|11
|11
|-4
|Lykos Tolve
|11
|11
|-4
|Policoro
|11
|12
|-8
|Real Chiaromonte
|11
|12
|-13
|Atletico Montalbano
|10
|11
|-6
|Tricarico Pozzo di Sicar
|8
|11
|-15
|Brienza
|7
|11
|-8
|Ritirato
|Matera Città dei Sassi