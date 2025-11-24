Competenze di base e innovazione: a Milano la Conferenza eTwinning ITE riunisce l’Europa della formazione insegnanti

Dal 27 al 29 novembre, formatori provenienti da tutta Europa si riuniranno a Milano per la Conferenza europea eTwinning Initial Teachers Education (ITE) sul tema “Promuovere le competenze di base e l’innovazione attraverso eTwinning per i futuri insegnanti”, riunendo formatori, insegnanti in formazione e esperti di istruzione per discutere su come eTwinning possa stimolare l’innovazione e rafforzare l’insegnamento delle competenze di base.

Le discussioni metteranno in evidenza il ruolo centrale degli insegnanti nel costruire le competenze fondamentali degli studenti – alfabetizzazione, matematica, scienze, competenze digitali e cittadinanza – in un periodo in cui l’Europa affronta persistenti lacune di apprendimento.

I partecipanti esploreranno come eTwinning possa supportare approcci innovativi all’insegnamento di queste competenze e stimolare motivazione, creatività e coinvolgimento sia nella formazione degli insegnanti sia nelle classi. Attraverso un mix di interventi principali, workshop interattivi e sessioni collaborative, la conferenza offrirà spazi per:

1) riflettere sul Piano d’azione della Commissione Europea sulle competenze di base e sulle sue implicazioni per la formazione degli insegnanti;

2) scambiare modelli efficaci per integrare eTwinning nei curricula di formazione iniziale degli insegnanti (ITE); 3) condividere ricerche e pratiche in aula per rafforzare le competenze di base degli studenti;

4) co-creare idee per collaborazioni innovative, inclusive e transfrontaliere. Chiunque può seguire la diretta streaming senza registrazione.

Per informazioni sullo streaming, consultare il link: https://live.eventtia.com/en/etwinningiteconferenceopenforpublic/Welcome