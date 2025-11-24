Basilicata tetti di spesa: ok del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con quattro recenti sentenze (nn. 8459, 8460, 8462 e 8463), ha confermato in modo definitivo la piena legittimità delle Delibere della Giunta regionale n. 481/2022 e n. 482/2022, con le quali la Regione Basilicata aveva stabilito i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

I giudici hanno respinto i ricorsi presentati da due strutture sanitarie private, Polimedica srl e Fisioelle srl, confermando quanto già stabilito dal TAR Basilicata nel 2023: gli atti adottati dalla Regione sono pienamente corretti, rispettano le norme di legge e seguono puntualmente le procedure previste.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: “Le decisioni del Consiglio di Stato sgombrano ogni dubbio: la Regione Basilicata ha operato in modo trasparente, nel rispetto delle regole e nell’interesse dei cittadini.

Nonostante affermazioni distorte e ricostruzioni parziali diffuse negli scorsi mesi, gli atti della Giunta risultano oggi definitivamente confermati dalla più alta magistratura amministrativa.

Continueremo a lavorare con serietà e responsabilità per garantire sostenibilità, qualità dei servizi e corretto utilizzo delle risorse pubbliche”.