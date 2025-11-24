Il Mediterraneo al centro: a Matera l’ultimo appuntamento degli Stati Generali della Cultura
Mercoledì 3 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 16:15, presso Casa Cava nel cuore dei Sassi di Matera – con possibilità di seguire anche in diretta streaming – si svolgerà l’ultima tappa del ciclo 2025 degli Stati Generali della Cultura.
L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.
Tra i partecipanti figurano inoltre: Michele Somma, Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019; Carlo Molfetta, Direttore Generale Taranto 2026; Rita Orlando, Manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019; Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata.
Il Mediterraneo dell’entroterra: narrazioni, identità e comunità si incontrano a Matera.
Dopo le tappe di Napoli, Firenze, Palermo e Torino, Il Sole 24 Ore, insieme al Comune di Matera e alla Fondazione Matera Basilicata 2019, porta nella Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 la giornata conclusiva degli Stati Generali della Cultura.
Un appuntamento dedicato a una riflessione condivisa sul Mediterraneo inteso come crocevia di relazioni, connessioni, scambi e benessere, con uno sguardo che abbraccia storia e futuro. I panel previsti affronteranno molteplici temi, guidati da una platea qualificata composta da esperti, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore culturale e figure chiave di un ambito decisivo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese.
Si parlerà di welfare culturale, progettazione partecipata, nuove traiettorie creative, musica e arti come strumenti di dialogo e cultura di pace.
Relatori e ospiti
- Flavia Barca – Esperta di industrie culturali e creative, Senior Advisor per enti pubblici e privati
- Vito Bardi – Presidente Regione Basilicata
- Annalisa Cicerchia – Economista della cultura, Vice Presidente Cultural Welfare Center
- Amedeo Feniello – Università degli Studi dell’Aquila
- Damiano Giuranna – Direttore Artistico Fondazione World Youth Orchestra
- Genci Kojdheli – Direttore Generale Progetti Strategici, Municipalità di Tirana
- Alessandro Lamonica – Direttore Unità Politiche Pubbliche, Fondazione Anna Lindh
- Cosimo Latronico – Assessore alla Salute e alle Politiche per la persona, Regione Basilicata
- Antonella Lattanzi – Scrittrice e sceneggiatrice
- Carlo Molfetta – Direttore Generale Taranto 2026
- Paolo Montemurro – Direttore MateraHub
- Valerio Morabito – Università Mediterranea di Reggio Calabria; già adjunct professor presso Pennsylvania University
- Consuelo Nava – Università Mediterranea di Reggio Calabria, Direttrice Scientifica ABITAlab dAeD
- Antonio Nicoletti – Sindaco di Matera
- Raffaele Nigro – Giornalista e scrittore
- Rita Orlando – Manager Culturale Fondazione Matera Basilicata 2019
- Simona Orsi – Assessore del Comune di Matera con deleghe a Turismo, Cultura, Cinema, Eventi, Gestione dei luoghi culturali, Matera 2026
- Gianpietro Perri – Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata
- Chiara Rizzi – Università della Basilicata
- Marinella Senatore – Artista multidisciplinare, docente universitaria
- Michele Somma – Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019
- Raffaele Vitulli – Presidente CR.EU – Metacluster Europeo Industrie Culturali e Creative
- Rodolfo Ziberna – Sindaco di Gorizia