Il Mediterraneo al centro: a Matera l’ultimo appuntamento degli Stati Generali della Cultura

Mercoledì 3 dicembre 2025, dalle 10:30 alle 16:15, presso Casa Cava nel cuore dei Sassi di Matera – con possibilità di seguire anche in diretta streaming – si svolgerà l’ultima tappa del ciclo 2025 degli Stati Generali della Cultura.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

Tra i partecipanti figurano inoltre: Michele Somma, Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019; Carlo Molfetta, Direttore Generale Taranto 2026; Rita Orlando, Manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019; Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata.

Evento Live & Online La grande bellezza come leva per il progresso del Paese

Il Mediterraneo dell’entroterra: narrazioni, identità e comunità si incontrano a Matera.

Dopo le tappe di Napoli, Firenze, Palermo e Torino, Il Sole 24 Ore, insieme al Comune di Matera e alla Fondazione Matera Basilicata 2019, porta nella Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 la giornata conclusiva degli Stati Generali della Cultura.

Un appuntamento dedicato a una riflessione condivisa sul Mediterraneo inteso come crocevia di relazioni, connessioni, scambi e benessere, con uno sguardo che abbraccia storia e futuro. I panel previsti affronteranno molteplici temi, guidati da una platea qualificata composta da esperti, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore culturale e figure chiave di un ambito decisivo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese.

Si parlerà di welfare culturale, progettazione partecipata, nuove traiettorie creative, musica e arti come strumenti di dialogo e cultura di pace.

Relatori e ospiti