Elevazione spirituale, Festival dei Due Mondi celebra Natale

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto celebra il Natale con un evento speciale dal titolo “Elevazione spirituale”, che si terrà sabato 13 dicembre alle 17:00 nella suggestiva Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Questo concerto, che segna anche l’inizio di un nuovo capitolo sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani, intende unire la bellezza della musica con un momento di riflessione profonda, creando un’atmosfera di contemplazione in attesa del Natale.

L’iniziativa, pensata appositamente per la città di Spoleto e organizzata dalla Fondazione Festival dei Due Mondi in collaborazione con l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, si inserisce in un progetto più ampio che Cipriani ha ideato per “valorizzare pienamente e su scala internazionale” il patrimonio storico e culturale del Festival, con l’intento di rafforzare il legame con la città e la sua comunità.

Il concerto vedrà protagonisti la Nova Opera Orchestra e il Coro della Diocesi di Roma, diretti da monsignor Marco Frisina, un’importante figura nel panorama musicale religioso. La musica, in questa occasione, diventa il mezzo attraverso il quale “preghiera e parola si intrecciano per guidare la riflessione interiore”, come si legge in una nota del Festival.

Il programma prevede anche letture di grande valore spirituale e meditativo, tra cui un passaggio tratto da “Bariona o il figlio del tuono” di Jean-Paul Sartre, scritto nel Natale del 1944 per i suoi compagni di prigionia nel campo di concentramento di Treviri, e brani tratti da discorsi di Papa Leone XIII dedicati alla pace.

La Nova Opera Orchestra, composta da musicisti di altissimo livello provenienti da tutta Europa, eseguirà un repertorio che spazia dalla musica classica all’opera, fino a incursioni nel mondo del cinema. Il Festival sottolinea la qualità artistica straordinaria dei suoi componenti, che da anni partecipano a importanti eventi culturali e benefici, in Italia e all’estero, come il concerto “Grace for the World” che si terrà in piazza San Pietro nel 2025.

Il Coro della Diocesi di Roma, fondato nel 1984, è da sempre un punto di riferimento per le celebrazioni liturgiche della Diocesi e per le esibizioni in festival e rassegne prestigiose, portando la sua musica sacra in tutto il mondo.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario ritirare un biglietto. I biglietti (fino a un massimo di due per persona) saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 5 dicembre, sia online sul sito www.festivaldispoleto.com sia presso il Festival Box Office di Spoleto, in via Saffi 12, che anche quest’anno rimarrà aperto durante le festività natalizie. I biglietti saranno distribuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

