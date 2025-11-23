Bardi: sisma ‘80, oltre il ricordo

Intervento del Presidente Vito Bardi in occasione dell’anniversario del terremoto ‘80.

“C’è una sera che per noi lucani non è mai finita. Un’ora, le 19:34 del 23 novembre 1980, che assomiglia a quelle foto ingiallite che tieni nel portafoglio: un attimo di dolore fermato, che però ti accompagna e ti definisce per sempre.

Non è solo la cifra del calendario che torna, è il sapore di polvere e freddo che risale alla gola, anche per chi ha appreso quei momenti dai racconti dei padri e dalle prime pagine urlanti dei giornali.

Il terremoto ci ha messo di fronte a una verità brutale: siamo fragili. Fragili come le nostre case, fragili come i legami che una scossa può spezzare. Ha lasciato dietro di sé il rumore assordante del silenzio e l’immagine indimenticabile dei nostri paesi distrutti.

Oggi, il mio pensiero va innanzitutto a quelle vittime che non dimenticheremo mai, a quel vuoto che nessuna ricostruzione, per quanto necessaria, potrà mai colmare.

Eppure, in quel buio, è successo il miracolo che solo l’Italia sa fare: la solidarietà. L’urlo disperato del “Fate Presto” si è scontrato con l’arrivo silenzioso ma massiccio di migliaia di uomini e donne, militari, volontari, semplici cittadini, da ogni angolo del Paese.

Sono stati loro il nostro argine. Questa, forse, è la vera lezione del 1980: siamo un popolo che, quando il cielo crolla, sa mettere da parte le chiacchiere e diventare una cosa sola.

Ma l’anniversario non è solo lacrime e memoria. È anche l’obbligo morale di non ripetere gli errori. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che la prevenzione non è un costo, ma l’unica vera polizza sulla vita.

Oggi, la nostra Università, nata anche come risposta a quella tragedia, sforna menti brillanti in ingegneria sismica: una piccola grande rivincita del sapere sulle macerie.

Siamo impegnati, in Basilicata, a colmare il gap di sicurezza che ancora c’è, a trasformare le lezioni di quel giorno in azioni concrete e durature. La sicurezza dei cittadini è un valore che viene prima di tutto.

Nel ricordare il 23 novembre, non rivolgiamo lo sguardo indietro solo per onorare il dolore, ma per attingere a quella forza atavica che ci ha permesso di risollevarci. Vorrei che, in questa giornata, ogni lucano ritrovasse non solo il senso della perdita, ma anche l’orgoglio della resilienza e la capacità di speranza”.