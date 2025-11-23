Aree interne, il Presidente del Consiglio regionale Pittella: “Positive le iniziative di Stigliano e Cirigliano”

«Le aree interne devono fare rete per garantire servizi alla persona e contrastare lo spopolamento. Per questo ho accolto con grande favore le iniziative promosse dai sindaci degli otto comuni della Montagna Materana e dal sindaco di Cirigliano».

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che ieri ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Stigliano e, nel pomeriggio, alla presentazione del sistema integrato di assistenza sanitaria di Cirigliano, il comune più piccolo della Basilicata.

Secondo Pittella, «si tratta di due esempi virtuosi, modelli da seguire nelle politiche territoriali. L’investimento a Stigliano – spiega – ha una visione comprensoriale, che evita il rischio di edifici destinati a diventare inutilizzabili nel tempo.

A Cirigliano, invece, si sta realizzando una vera e propria rivoluzione lungimirante: un laboratorio d’innovazione per l’assistenza alla comunità, che dovrebbe essere assunto come riferimento dal sistema sanitario regionale per tutelare i cittadini delle zone più periferiche».

«Sono segnali concreti – aggiunge – che dimostrano come il dibattito sulle aree interne debba tradursi in interventi mirati, innovativi e reali».

«È questo il pragmatismo di cui abbiamo bisogno – conclude Pittella – e che le strategie regionali devono sostenere».