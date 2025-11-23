Accoltellata nel Napoletano, preso l’ex: aveva il braccialetto elettronico. La donna è grave

L’ex compagno della donna accoltellata la notte scorsa a Qualiano (Napoli) è stato arrestato con l’accusa di evasione e tentato omicidio.

L’uomo, di 29 anni, è stato identificato e catturato dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano grazie alle dichiarazioni della vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il 29enne era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La vittima, una 35enne, è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nel parco Cerqua, nelle vicinanze dell’abitazione della donna, proprio nel piazzale antistante la sua casa.

I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche per individuare l’aggressore, mentre stanno ascoltando amici e familiari della vittima per ricostruire con precisione l’accaduto.

