PM Gruppo Macchia Potenza pronta alla sfida con Pozzuoli: serve il sostegno del pubblico rossoblù

POTENZA – La Pm Gruppo Macchia Potenza torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo. Le rossoblù di coach Marco Orlando saranno di scena domenica 23 novembre alle 19 alla Palestra Caizzo contro il forte Pozzuoli. Match non facile per capitan Di Camillo e compagne che in questo avvio di campionato hanno già affrontato, insieme al Pozzuoli, le prime tre formazioni del girone B della Serie C campana. Partita difficile ma a cui la Pm Gruppo Macchia si presenta con la solita voglia di fare bene e insidiare l’avversario: “Andiamo a chiudere gli scontri consecutivi contro corazzate della parte alta della classifica – ha dichiarato coach Marco Orlando alla vigilia del match – , impossibile pensare ad un inizio calendario più difficile di questo. Giocheremo contro Pozzuoli, seconda in classifica e ci approcciamo a questo incontro come una sorta di preparazione per il prosieguo del calendario, dove non dovremo mancare un colpo e iniziare a immagazzinare qualche punto salvezza, senza possibilità di appello. Una sfida insidiosa che ha bisogno di tutta la spinta del pubblico rossoblù: “Venderemo cara la pelle – aggiunge coach Orlando – sperando anche in un’infermeria corta, giochiamo alla Palestra Caizzo e abbiamo bisogno della spinta del pubblico potentino e dei tifosi, rappresentare la Basilicata in un campionato così difficile, fuori regione, pesa in termini di fatica fisica e mentale: chiediamo tutto l’aiuto possibile per proseguire saldi e compatti”. La Pm Gruppo Macchia arriva alla sfida con Pozzuoli dopo aver sostenuto un allenamento congiunto in settimana con il Club Italia del Sud, esperienza che ha arricchito atlete e staff tecnico: “Ci tengo a ringraziare sentitamente il comitato regionale Basilicata e la Federazione Italiana Pallavolo per questa opportunità: è stata un’esperienza bellissima”.

SETTORE GIOVANILE – E’ iniziata ufficialmente anche la stagione per il Settore Giovanile della Pm Volley Potenza. La società potentina prenderà parte a tutti i campionati di categoria oltre ai campionati di prima e seconda divisione sempre con squadre under., tutto nell’ottica della crescita e maturazione delle atlete, come afferma coach Elena Ligrani, direttrice tecnico del club e coordinatrice del settore giovanile rossoblù: “Il nostro obiettivo è far crescere le nostre atlete prima di tutto da un punto di vista umano e poi da un punto di vista sportivo. Lo sport per la Pm Volley – continua Ligrani – è da sempre veicolo di integrazione sociale e culturale, i nostri allenatori, tutti educatori qualificati, cercano di trasmettere i valori dello sport attraverso la pratica della pallavolo. Le nostre giovani sono il cuore pulsante della Pm Volley, sono il nostro futuro ed è da loro che passano i nostri meriti e le nostri obiettivi futuri”. Giovedì c’è stato l’esordio con le campionesse in carica dell’under 18 femminile che si è imposta con un netto 3-0 in casa del Sapri (parziali di 15-25, 8-25, 18-25), martedì e venerdì scenderanno in campo le due squadre under 16, a dicembre toccherà invece all’under 14 mentre la prima divisione prenderà il via sabato 29 novembre con la sfida contro il Rionero.