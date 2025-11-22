Nba: Thunder inarrestabili, vincono Toronto e Denver

In NBA, continua la marcia trionfale di Oklahoma City, che nella partita disputata la scorsa notte ha letteralmente dominato gli Utah Jazz in trasferta, infliggendo loro un pesante 146-108 e ottenendo così la 17ª vittoria in 18 partite.

I Thunder hanno preso il controllo grazie a un secondo tempo straordinario, con un parziale di 35-6 che ha annientato la resistenza dei Jazz, che per un momento erano riusciti a contenere il divario.

Il miglior marcatore della serata è stato ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, autore di 32 punti e 9 assist. Nella Western Conference, Denver ha avuto la meglio su Houston con un successo al fotofinish per 114-112, con Nikola Jokić che ha messo a segno i tiri liberi decisivi nei minuti finali. I Nuggets restano saldamente al secondo posto nella conference con un record di 13 vittorie su 16 partite.

A Est, i Toronto Raptors hanno inflitto una dura sconfitta ai Washington Wizards (142-102), consolidando la loro posizione e ottenendo per primi il pass per i quarti di finale dell’NBA Cup. Il collettivo dei Raptors ha brillato, con Pascal Siakam e Fred VanVleet che hanno segnato 25 punti ciascuno, mentre Scottie Barnes ha contribuito con 21 punti. Washington, ormai in crisi totale, ha subito la 15ª sconfitta su 16 incontri.

A Cleveland, i Cavaliers hanno vinto con autorità contro gli Indiana Pacers (122-98), grazie a una performance impressionante di Donovan Mitchell, autore di 34 punti. Con questa vittoria, i Cavs si confermano al terzo posto nella Eastern Conference.

Infine, i Miami Heat, con una prestazione di squadra dominante, hanno travolto i Chicago Bulls con il punteggio di 146-104. Simone Fontecchio ha messo a referto 10 punti, mentre gli Heat continuano a lottare per un posto nei quarti di finale dell’NBA Cup.

