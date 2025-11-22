Addio a Ornella Vanoni, un mito della canzone italiana

È morta a Milano Ornella Vanoni, all’età di 91 anni. La notizia — diffusa dal sito del Corriere della Sera — parla di un malore improvviso nella sua abitazione.

Con la scomparsa di Ornella Vanoni, l’Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate. Con la sua voce unica e una straordinaria capacità interpretativa, ha scritto pagine indelebili nella storia della canzone, del teatro e dello spettacolo italiano.

“A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari” — ha dichiarato Alessandro Giuli, Ministro della Cultura.

Il mondo dello spettacolo e della musica si è subito stretto nel lutto. Fabio Fazio ha ammesso di essere senza parole:

“Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente.”

Simona Ventura ha definito Ornella “la più grande”:

“Un dispiacere immenso. La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre.”

Emma Dante ha raccontato un ricordo personale:

“Mi aveva promesso che sarebbe venuta a vedere il mio nuovo spettacolo a Milano. L’aspettavo con emozione. Ho appreso la notizia della sua morte da una mia cara amica, sconvolta, che mi ha chiamato: ‘Ornella è morta’ e con lei se ne va un pezzo della nostra vita.”

“Con lei se ne va la sua voce, la sua ironia, la sua curiosità, la sua sfacciataggine, il suo modo canzonatorio di interpretare le canzoni d’amore, la sua melodia, la sua bellezza e la sua passione per la musica, per i giovani, per le novità. Ci mancherai moltissimo, Ornella, moltissimo.”

Una vita, un’arte straordinaria

Ornella Vanoni aveva compiuto 91 anni lo scorso 22 settembre. Ma, fino all’ultimo, era rimasta una presenza vivace e amata: una figura carismatica e libera, capace di conquistare il grande pubblico come anche i palchi più prestigiosi.

Negli anni era tornata spesso alla ribalta anche grazie alle sue partecipazioni fisse al programma televisivo Che tempo che fa, dove la sua simpatia, la sua intelligenza e la sua sincerità conquistavano tutti.

La sua carriera è lunga quasi settant’anni, piena di incontri memorabili e tappe artistiche straordinarie.

Nata in una benestante famiglia milanese, a vent’anni divenne “la ragazza della Mala”: il regista Giorgio Strehler, con Dario Fo, Fausto Amodei, Fiorenzo Carpi e altri, le diede un repertorio ispirato alle antiche ballate popolari. Da qui nascono canzoni storiche come Ma mi e Le mantellate.

In seguito, Ornella si apre al mondo della canzone moderna: stringe rapporti con i cantautori genovesi e, in particolare, con Gino Paoli, con cui instaura anche una profonda amicizia. Il brano Senza fine resta uno dei momenti più intensi di tutta la sua discografia.

Si mette poi in gioco anche con la musica internazionale: interpreta brani di Roberto Carlos (L’appuntamento), di Edith Piaf (L’albergo a ore) e della musica brasiliana. Con Vinicius de Moraes e Toquinho incide l’album storico La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria.

Negli anni ’80 Ornella registra a New York l’album Ornella &, collaborando con giganti del jazz come Herbie Hancock, Ron Carter, George Benson e Gerry Mulligan.

Non ha mai perso la sua voglia di sperimentare: ha scritto canzoni, ha collaborato con grandi autori (Lucio Dalla, Fabrizio De André…) ed è stata una delle voci più eleganti, ironiche e vitali della canzone italiana. Ha anche ottenuto il Premio Tenco come “miglior cantautore”: segno della sua indipendenza artistica e della sua profondità creativa.

Negli ultimi anni le era tornata voglia di sorprendere: per il suo novantesimo compleanno ha pubblicato Ti voglio con Elodie e Ditonellapiaga, e poi il progetto Diverse. Con Pacifico ha anche realizzato Vincente o perdente, un diario sentimentale dei suoi novant’anni di vita.

L’eredità di Ornella

Ornella Vanoni lascia un’eredità immensa: una discografia che ha attraversato epoche, generi e stili; un modo di essere artista che univa ironia, sensualità, intelligenza e passione.

Non era una semplice “voce”: era un’artista totale, capace di raccontare l’amore, la vita, la malinconia con leggerezza e profondità insieme.

Oggi l’Italia e il mondo della musica piangono una figura fondamentale, ma la sua arte rimane: le sue canzoni continueranno a vivere, risuonare e ispirare.

Riposi in pace Ornella Vanoni, che la sua memoria sia sempre viva nei cuori di chi l’ha amata e di chi scoprirà la sua musica.