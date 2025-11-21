“Teatro Festival Ferrandina- A Mimì” presentata la stagione 2025/26: 15 spettacoli, grandi nomi e matinée gratuite per le scuole

La magia del teatro torna a illuminare Ferrandina con la nuova stagione del Teatro Festival “A Mimì” 2025/26, dedicata al poeta e drammaturgo Bellocchio. Un cartellone ricco e di altissimo livello accompagnerà il pubblico da novembre ad aprile, con 15 appuntamenti tra prosa, danza, musica e incontri culturali. Ad arricchire la stagione anche quest’anno cinque matinée gratuite per le scuole, dall’Infanzia alle Superiori: un’opportunità unica per avvicinare i più giovani al mondo del teatro e stimolare la loro curiosità.

Il sipario si alzerà mercoledì 26 novembre 2025 con lo spettacolo “Bacco, tabacco… e cenere”. In scena Patrizia Pellegrino, Salvo Buccafusca e Angela Melillo, confermata alla direzione artistica del Festival, che così commenta: “Questa stagione è un viaggio tra emozioni, riflessioni e leggerezza. Abbiamo voluto costruire un percorso che parli a tutti, con grandi nomi della scena italiana e compagnie emergenti. Il teatro è un luogo di incontro e di crescita, e Ferrandina merita una proposta culturale che sia all’altezza della sua storia e della sua comunità”.

Il programma prosegue con titoli di grande richiamo come “Gin Game” con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, “Otello” nella drammaturgia di Dacia Maraini con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio, “Uno nessuno, centomila” con Primo Reggiani e un cast di prim’ordine, “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, “Il berretto a sonagli” con Enrico Guarnieri e Nadia De Luca. Non mancheranno momenti di danza con “Carmen” di Sinopia Dance Company, l’omaggio musicale a Domenico Modugno dell’Orchestra Mercadante in “Mimmo e il mare”, il teatro civile di Antonio Grosso in “Minchia Signor Tenente”, la comicità di Antonello Costa e Paolo Caiazzo in “Un ponte per due” e una sezione dedicata alle produzioni locali di Anima Voice Aps, Compagnia Senzateatro, Sipario Aragonese e Gruppo teatro Mimì Bellocchio. Tra gli eventi speciali, una conferenza sul ruolo educativo delle emozioni con lo psicopedagogista Stefano Rossi, dedicata a genitori e docenti.

“Il Teatro Festival Ferrandina- A Mimì – dichiara l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase- è un fiore all’occhiello per la nostra città. Investire nella cultura significa investire nel futuro, nella coesione sociale, nella bellezza. Questa stagione è il frutto di un lavoro corale che mette al centro la qualità e l’accessibilità”.

“Ferrandina- sottolinea il sindaco Carmine Lisanti- si conferma città della cultura e dell’accoglienza. Il nostro teatro è un luogo vivo, aperto, dove si respira passione e si costruisce comunità. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo Festival, che ogni anno cresce e si rinnova”.

Il costo dell’abbonamento per seguire gli spettacoli della stagione 25/26 è di 140 euro in platea e di 110 in galleria. Previsto, inoltre, un abbonamento per la fascia di età da 0 a 16 anni di 70 euro in platea e 50 in galleria. E’ fuori abbonamento la conferenza dello psicopedagogista Stefano Rossi.

Gli abbonamenti sono acquistabili al botteghino del CineTeatro Bellocchio venerdì 21 novembre, dalle 17.30 alle 20.30 e sabato 22 e domenica 23, dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30 fino al raggiungimento dei posti a disposizione tra platea e galleria.

I biglietti dei singoli spettacoli in programma fino a dicembre saranno disponibili a partire da lunedì 24 novembre online su https://www.postoriservato.it/ e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Per l’acquisto di abbonamenti e biglietti sarà possibile l’utilizzo della Carta del docente (solo per gli insegnanti che dispongono di eventuali residui e da gennaio per tutti).

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito del Comune di Ferrandina o contattando il numero 3898311672.