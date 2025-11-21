NUOVI FONDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “ROCCO SCOTELLARO” DI ROTONDA

Nuova linfa per la Biblioteca comunale “Rocco Scotellaro” di Rotonda. In attuazione del decreto ministeriale 272/2025, infatti, l’ente di Via Roma beneficerà di un contributo di quasi 16 mila euro da utilizzare per l’acquisto di libri da destinare alla sua biblioteca. La conferma arriva dal Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura e parla esplicitamente di un fondo risorse ripartito in due tranche. La prima, la più cospicua, pari ad oltre 12 mila euro, riguarda l’assegnazione per l’anno corrente, la seconda, di poco più di 3.500 euro, per il 2026. A breve, quindi, la dotazione libraria della Biblioteca comunale che può vantare circa 6000 volumi, si arricchirà di nuovi titoli per la gioia degli iscritti al servizio prestiti. La struttura, lo ricordiamo, è aperta quattro giorni a settimana ed al suo interno operano anche i volontari della sezione rotondese del Centro Italiano Femminile e quelli dei progetti attivati dal suddetto sodalizio che hanno contribuito alla catalogazione dei testi presenti. La Biblioteca, situata all’interno del Mu.ge.pa., il museo rotondese che ospita, tra l’altro, i resti fossili di esemplari pleistocenici, si compone anche di una sezione dedicata ai più piccoli. “Con le nuove risorse – sottolinea Donatella Franzese consigliera comunale con delega alla Cultura – riusciremo ad incrementare l’offerta libraria in generale della Biblioteca con un occhio di riguardo alla sezione dedicata ai più piccoli e sarà questa l’occasione per rilanciare questo importante contenitore culturale cercando di creare le condizioni perché sia sempre più frequentato”.