Meloni a Johannesburg sente Merz, ‘sostenere i negoziati sull’Ucraina’

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a Johannesburg, dove domani e domenica prenderà parte al summit dei leader del G20.

Il volo di Stato della delegazione italiana è partito nella notte da Roma e, a causa delle lunghe distanze, ha effettuato una breve sosta all’aeroporto militare di Sigonella, dove si è fermato per circa un’ora prima di proseguire verso il Sudafrica.

All’arrivo, Meloni e la delegazione italiana sono stati accolti all’aeroporto internazionale di Johannesburg dalla viceministra della Presidenza del Sudafrica, Nonceba Mhlauli, e dall’ambasciatore italiano a Pretoria, Alberto Vecchi.

Nel frattempo, la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante il quale hanno discusso della proposta di pace americana per l’Ucraina.

Secondo quanto riferito da una nota ufficiale di Palazzo Chigi, durante la conversazione è stata ribadita l’importanza di sostenere gli sforzi diplomatici in corso e l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura per tutta l’Europa.

In particolare, il colloquio tra Meloni e Merz ha evidenziato il supporto alle garanzie di sicurezza solide, fondamentali per il più ampio contesto di stabilità europea e transatlantica, in linea con le proposte italiane di lungo periodo. Altri aspetti del piano sono stati considerati meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Palazzo Chigi ha anche precisato che i contatti della presidente del Consiglio con i principali leader coinvolti nella ricerca di una soluzione alla crisi proseguiranno nelle prossime ore e proseguiranno anche durante il vertice del G20, che inizierà domani.

