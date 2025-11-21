COMUNICATI STAMPA
Giornata contro la violenza sulle donne: il Comune di Tramutola coinvolge le scuole per un dialogo attivo con gli studenti
Il comune di Tramutola, in sinergia con le scuole del territorio, organizza un momento di confronto per riflettere insieme sul tema della violenza di genere ed aprire un dialogo ed un confronto attivo proprio con gli studenti del territorio. Il tavolo dei relatori risponderà anche ad un quesito importante: Quanto conta fare rete sul territorio per contrastare l’insorgenza di questo fenomeno?
Il convegno è aperto alla cittadinanza e si svolgerà martedi 25 novembre presso la palestra dell’Istituto G.Racioppi a partire dalle ore 10:30.