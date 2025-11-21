Assessore Cicala: attenzione verso il settore primario
Accolgo con soddisfazione le dichiarazioni del Presidente Bardi, che ribadiscono l’attenzione della Regione verso il settore primario lucano.
È un segnale importante, che conferma la centralità dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione per la nostra Basilicata.
Proprio per questo, il territorio continua a rappresentarmi con chiarezza la necessità di affrontare tempestivamente i fabbisogni immediati e futuri, già individuati nel documento unitario condiviso da tutte le organizzazioni del comparto. Si tratta delle tre priorità operative, definite anche dalla Giunta l’11 novembre:
Resta prioritaria la piena attuazione dell’impegno formale assunto dalla Giunta: reperire i 30,4 milioni necessari a chiudere il 2025 e gli 80 milioni utili al funzionamento ordinario del 2026.
È fondamentale che tali risorse trovino concreta copertura nel bilancio di previsione, così da garantire continuità e certezza agli agricoltori, agli allevatori e alla forestazione.
Confido che, grazie al lavoro congiunto del Presidente e dell’intera Giunta, sarà possibile individuare rapidamente le soluzioni necessarie per sostenere il settore agricolo lucano.