Affidopoli lucana: dopo i Carabinieri arriva anche la Finanza in Comune a Potenza

POTENZA – Prosegue l’ondata di verifiche sugli appalti comunali al centro dell’inchiesta giornalistica sull’“affidopoli lucana” pubblicata da Il Quotidiano del Sud e firmata da Leo Amato.

Dopo l’intervento dei Carabinieri della scorsa settimana, nelle ultime ore anche la Guardia di Finanza ha fatto visita al Comune di Potenza, acquisendo nuovi documenti relativi ai lavori nelle scuole cittadini.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, le Fiamme Gialle hanno richiesto gli atti relativi a due affidamenti diretti: 29mila euro alla Shake srls di Lamezia Terme per il rifacimento della copertura della palestra della scuola Sinisgalli, e 21mila euro alla Media srls di Potenza per la manutenzione delle coperture delle altre palestre comunali. Entrambe le ditte – evidenzia l’inchiesta – non risultano specializzate nel settore edile e sarebbero vicine, direttamente o indirettamente, al sindaco Vincenzo Telesca.

Affidamenti diretti e “pregresse esperienze” senza riscontro

Gli incarichi, datati giugno 2025, sono stati assegnati senza gara grazie alla soglia che consente l’affidamento diretto sotto i 140mila euro. Nelle determine comunali si fa riferimento a “pregresse e documentate esperienze analoghe” delle due società, ma – come rilevato da Il Quotidiano del Sud – nella banca dati dell’ANAC non risulterebbe alcuna traccia di tali precedenti.

La scia delle acquisizioni: Regione, Arpab, Parco e Acquedotto

L’intervento della Finanza al Comune segue le precedenti acquisizioni effettuate nelle sedi di Regione Basilicata, Arpab, Acquedotto Lucano e Parco dell’Appennino Lucano. In quel caso l’attenzione era rivolta alle commesse – quasi mezzo milione di euro – affidate alle associazioni fantasma “Mediamente” e “Cooperare”, anch’esse emerse nell’inchiesta de Il Quotidiano del Sud.

Sempre secondo il quotidiano, in Arpab e nel Parco la Guardia di Finanza ha acquisito documenti riguardanti ulteriori affidamenti per circa 150mila euro alla Shake srls, gestita dai coniugi Pistocchi, già impegnati in passato nella promozione del “Fratello Diego”, un noto tele-mago calabrese.

I rapporti tra Pistocchi e Postiglione

L’inchiesta ricostruisce anche un intreccio di rapporti professionali tra la Shake srls e la Media srls, amministrata da Antonio Postiglione, direttore di Radio Potenza Centrale. Secondo quanto riportato, vi sarebbero assunzioni e cessioni di rami d’azienda incrociate tra le società collegate ai coniugi Pistocchi e quelle del gruppo Postiglione, vicino al sindaco Telesca.

Proprio sulla base delle rivelazioni del quotidiano, l’opposizione consiliare ha presentato un’interrogazione al sindaco, ipotizzando un possibile “frazionamento artificioso” dei lavori nelle palestre comunali per mantenere gli importi sotto la soglia dei 40mila euro, evitando obblighi di verifica sulle autodichiarazioni delle ditte.

Le verifiche mancate

Come evidenziato nell’articolo di Leo Amato, sarebbe stato sufficiente consultare il registro delle imprese per accorgersi che la Shake srls si presenta come “agenzia di stampa” e non riporta alcuna attività edile, nemmeno tra quelle secondarie.

La situazione appare diversa per la Media srls, che alla Camera di Commercio indica come attività principale l’emittenza radiotelevisiva e tra quelle secondarie alcuni lavori edili. Tuttavia, il suo statuto limita tali lavorazioni alla manutenzione di impianti radio e televisivi, non all’edilizia scolastica.