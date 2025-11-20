UNICEF GO BLUE – 20 NOVEMBRE 2025 Il Comune di Senise illumina di blu la facciata della Chiesa di San Francesco

UNICEF GO BLUE – 20 NOVEMBRE 2025

Il Comune di Senise aderisce all’iniziativa illuminando di blu la facciata della Chiesa di San Francesco

Il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una data di grande valore simbolico dedicata alla promozione e alla tutela dei diritti di bambini e adolescenti in tutto il mondo.

Anche quest’anno il Comitato Italiano per l’UNICEF, nell’ambito del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), propone ai Comuni italiani l’iniziativa UNICEF Go Blue, un’azione di sensibilizzazione che invita le amministrazioni locali a illuminare di blu un luogo o un edificio significativo del proprio territorio.

L’iniziativa, sostenuta da una lettera congiunta del Presidente ANCI Gaetano Manfredi e del Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF Nicola Graziano, è stata diffusa alle ANCI regionali affinché raggiungesse tutti i Comuni italiani, invitandoli ad aderire con un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, volto ad avvicinare ancor più l’UNICEF alle istituzioni e alla cittadinanza.

Il Comune di Senise ha confermato la propria partecipazione all’edizione 2025 di UNICEF Go Blue, scegliendo di illuminare di blu la facciata della Chiesa di San Francesco da oggi 20 novembre 2025.

Un gesto che vuole richiamare l’attenzione della comunità locale sull’importanza dei diritti dei più giovani e ribadire l’impegno dell’amministrazione nel sostegno delle iniziative dedicate al loro benessere.

Il Sindaco e l’Amministrazione della città di Senise