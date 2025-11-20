Le Pro Loco Unpli Basilicata protagoniste alla quarta edizione del Roots-in a Matera

Le Pro Loco Unpli Basilicata hanno partecipato attivamente alla quarta edizione del Roots-in, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, svoltosi a Matera lo scorso 18 e 19 novembre. All’iniziativa hanno preso parte il presidente regionale Vito Sabia e il Consigliere nazionale Pierfranco De Marco, insieme alle Pro Loco di Aliano, Banzi, Castelsaraceno, Filiano, Grumento Nova, Irsina, Maratea, Matera, Miglionico e Montalbano Jonico.

Nel corso delle due giornate, le Pro Loco lucane Unpli hanno presentato progetti e attività dedicati alla valorizzazione dell’identità territoriale e delle tradizioni che caratterizzano i borghi della Basilicata, confermando il ruolo centrale del volontariato nella promozione del turismo esperienziale e della memoria locale.

“La partecipazione dell’Unpli Basilicata al Roots-in rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’identità lucana – ha dichiarato Vito Sabia. – Le Pro Loco, custodi di tradizioni e radicate nelle comunità, sono protagoniste nell’accoglienza e nel rafforzamento dei legami con le nostre realtà nel mondo. A Matera abbiamo mostrato esperienze e buone pratiche che testimoniano la vivacità del nostro impegno”.

Sulla stessa linea il Consigliere nazionale Pierfranco De Marco, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra territori e istituzioni per costruire un’offerta culturale e turistica capace di parlare alle nuove generazioni e ai lucani all’estero.

L’Unpli Basilicata ringrazia tutte le Pro Loco e i volontari presenti per la professionalità e la passione dimostrate. L’impegno prosegue affinché la Basilicata continui ad affermarsi come terra di radici, autenticità e accoglienza.