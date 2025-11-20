II Papa ai frati, ‘tornerò ad Assisi nel 2026’ Per gli 800 anni della morte di San Francesco

Leone ha annunciato che tornerà ad Assisi nel 2026. È stato lui stesso a condividere questa notizia durante il saluto ai frati della Porziuncola.

Fra Luca Di Pasquale, che era presente con il Papa nella basilica di Santa Maria degli Angeli, ha raccontato: “Ci ha salutato uno per uno, e siamo rimasti colpiti dalla cura e dall’attenzione che ha riservato a ciascuno di noi.

Ci ha detto che tornerà a trovarci ad Assisi l’anno prossimo, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.”

Inoltre, il Papa ha confidato ai frati di sentirsi profondamente legato a questo luogo. “Vengo spesso ad Assisi per cercare pace”, ha detto, aggiungendo che oggi era particolarmente felice di essere tornato in questo sacro luogo, vestito di bianco.

ANSA