CRONACA

II Papa ai frati, ‘tornerò ad Assisi nel 2026’ Per gli 800 anni della morte di San Francesco

Foto di redazione
8.892 Meno di un minuto

Leone ha annunciato che tornerà ad Assisi nel 2026. È stato lui stesso a condividere questa notizia durante il saluto ai frati della Porziuncola.

Fra Luca Di Pasquale, che era presente con il Papa nella basilica di Santa Maria degli Angeli, ha raccontato: “Ci ha salutato uno per uno, e siamo rimasti colpiti dalla cura e dall’attenzione che ha riservato a ciascuno di noi.

Ci ha detto che tornerà a trovarci ad Assisi l’anno prossimo, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.”

Inoltre, il Papa ha confidato ai frati di sentirsi profondamente legato a questo luogo. “Vengo spesso ad Assisi per cercare pace”, ha detto, aggiungendo che oggi era particolarmente felice di essere tornato in questo sacro luogo, vestito di bianco.

ANSA

Foto di redazione
8.892 Meno di un minuto
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio