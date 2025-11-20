Aql, aumento di capitale e condivisione

Un voto ampio e compatto ha sancito oggi l’approvazione del bilancio di Acquedotto Lucano da parte dell’assemblea dei soci, confermando la solidità della gestione e la volontà comune di guardare al futuro con responsabilità e trasparenza.

Nel corso dell’assemblea, la Regione Basilicata – azionista di maggioranza – per il tramite dell’assessore all’Ambiente, Laura Mongiello, d’intesa con il presidente della Regione Vito Bardi, ha proposto e ottenuto il rinvio dell’altro punto previsto all’ordine del giorno: l’aumento di capitale.

Una scelta ponderata, assunta con l’obiettivo di costruire la massima condivisione con i Comuni, attori essenziali della governance della risorsa idrica.

L’aumento di capitale è finalizzato a rendere più solida la struttura patrimoniale e a migliorare la liquidità aziendale attraverso la piena attuazione del Piano Industriale 2024-2027, la cui discussione, prevista per oggi, è stata rinviata al pari di quella sull’aumento di capitale.

La priorità della Regione è quella di evitare che le famiglie lucane debbano sopportare costi aggiuntivi, scongiurando quindi qualunque aumento delle tariffe.

L’obiettivo finale è assicurare stabilità alla gestione idrica senza gravare sui bilanci delle famiglie, attraverso scelte sostenibili e pienamente condivise con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.