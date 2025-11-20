“Antonio Fanelli Presenta ‘Io, prima del sì’ al Monastero S. Maria di Orsoleo”

Si svolgerà nella splendida cornice del Monastero S. Maria di Orsoleo a Sant’Arcangelo, nella sala comunale, la presentazione del libro “Io, prima del si” di Antonio Fanelli, primo wedding planner lucano ad aver scritto un libro.

L’autore condurrà i presenti in un viaggio nel mondo del matrimonio, tra curiosità, aneddoti e sogni d’amore. Il dialogo con il pubblico sarà fresco, autentico e diretto, seguendo le linee dell’opera.

Presto in vendita nelle migliori librerie d’Italia, come Feltrinelli e Mondadori, e disponibile sulle piattaforme online come Amazon, ma il libro sarà già acquistabile durante la conferenza.

Una visione autentica e lungimirante, quella di Antonio Fanelli, sulla terra lucana. Promotore e fautore del turismo matrimoniale, racconterà al pubblico presente come ha reso le bellezze della Basilicata appetibili e fruibili anche per gli sposi provenienti da fuori regione.

Pioniere nel campo svelerà i trucchi per un matrimonio perfetto sottolineando l’importanza di affidarsi a professionisti del settore. Nato come vetrinista grazie al suo naturale buon gusto è diventato in seguito un luminare nel mondo del wedding portando tutta la sua esperienza, acquisita anche affiancando nomi importanti come Louis Vuitton, Moët, Hannessy, Damiani e Carla Gozzi, negli splendidi scenari della Basilicata, dimostrando come si può valorizzare al meglio un luogo.

Vetrinista, celebrante accreditato, wedding planner e direttore creativo de “La Plaza” e “Casata del Lago”, svelerà, in anteprima, anche un importante progetto con la camera di commercio.

Appuntamento dunque per domenica 23 novembre alle ore 16:30 presso il Monastero S. Maria di Orsoleo a Sant’Arcangelo. Dialogherà con l’autore la giornalista Anna Tammariello.