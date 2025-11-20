“25 novembre tutti i giorni”, Alzàia lancia la manifestazione che è anche un appello

È un novembre pieno di iniziative e interventi di sensibilizzazione quello di Alzàia Onlus, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna” di Taranto.

L’evento centrale a livello simbolico è quello del 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, quando per il secondo anno consecutivo si terrà #25novembretuttiigiorni, la manifestazione che attraversa le vie del borgo umbertino di Taranto per dire no alla violenza maschile sulle donne e di genere.

Un cammino condiviso, un grido collettivo che chiede ascolto e cambiamento. Si partirà alle ore 17.30 dall’arsenale (ingresso via F. Di Palma).

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e il sostegno di più di 100 associazioni e gruppi informali che anche quest’anno hanno scelto di esserci e di collaborare, insieme, contro ogni forma di violenza.

Il titolo scelto per l’iniziativa è emblematico poiché l’appello che parte dall’associazione tarantina è quello di tenere accesi i riflettori e l’attenzione su questa emergenza in ogni momento dell’anno, non solo in occasione della ricorrenza.

Sia prima sia dopo il 25 novembre sono numerosi i progetti che vedono Alzàia in prima linea come organizzatrice, ma anche come partner. A cominciare dal laboratorio già avviato a Casa del Popolo, nella città vecchia: “Io, tu, noi” è un ciclo di incontri di buone pratiche per costruire relazioni rispettose.

Le operatrici di Alzàia hanno il compito di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, anche nelle sue forme meno evidenti: verbale, psicologica, sociale, economica.

Saranno proposti momenti di confronto e attività pratiche per riconoscere e prevenire la violenza, promuovere la cultura del consenso, dell’ascolto e dell’empatia, creare spazi sicuri di espressione e crescita.

Dopo il primo appuntamento del 5 novembre, si continua il 19 novembre. A seguire, è questo il calendario del laboratorio: 3 e 17 dicembre – 14 e 28 gennaio. Gli incontri si tengono alle ore 18 e la partecipazione è gratuita.

È in corso di svolgimento a Mercato Nuovo anche la rassegna letteraria “Il coraggio tra le pagine”, organizzata da Volta la carta, in collaborazione con Alzàia.

Alla sua seconda edizione, l’iniziativa affronta temi come la libertà, la consapevolezza e l’autodeterminazione attraverso i libri. Si tratta di tre incontri, con tre autrici e tre storie di diverso genere letterario, con cui il pubblico si confronterà e da cui scaturiranno delle riflessioni. Il primo evento con la scrittrice Mariapia Veladiano, autrice di “Dio della polvere”, si è già svolto.

Il prossimo appuntamento è in programma il 20 novembre, quando sarà a Taranto Mariapaola Pesce, autrice del graphic novel “Emmeline Pankhurst”. La rassegna si chiuderà il 2 dicembre, alla presenza di Mavie Da Ponte, autrice del romanzo “La disobbediente”. Tutti gli appuntamenti sono alle 18.30, a ingresso libero.

Altro appuntamento importante è quello di domenica 23 novembre al teatro TaTà. Alle 18.30 l’attrice e attivista Daniela Baldassarra terrà una lectio magistralis dal titolo “Donne Distorte”, che rilegge e ribalta la nostra ancestrale visione del potere femminile e della libertà delle donne.

In un viaggio tra passato e presente, senza troppo tradire la sua cifra stilistica sarcastica e provocatoria, l’autrice guida il pubblico lontano da tutti quei luoghi comuni che ancora oggi penalizzano l’affermazione di un femminile libero sia in ambito sociale che lavorativo. Ingresso con donazione di 5 euro, previa prenotazione via WhatsApp al numero 3401086557.

Il 25 novembre il corteo #25novembretuttiigiorni non si svolgerà solo a Taranto, ma anche quest’anno avrà un prologo in mattinata a Grottaglie, per amplificare il messaggio e renderlo più forte, più diffuso e più condiviso. Il raduno è previsto alle ore in piazza Regina Margherita.

Invece la manifestazione del pomeriggio sarà preceduta dall’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Taranto dal titolo “Quello che le donne non dicono – Per far rumore contro la violenza sulle donne”, che avrà luogo alle 15.30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città.

Un ulteriore momento di riflessione e confronto sul tema della violenza maschile contro le donne, attraverso testimonianze, arte e interventi istituzionali, tra cui quello della presidente di Alzàia Onlus, Valentina L’Ingesso.

Il 28 novembre, invece, l’associazione Alzàia parteciperà a una giornata intitolata “In Controluce – Storie di Donne e di Visioni” e organizzato da Formare Puglia nella propria sede di via D. Peluso, a Taranto.

Vi sarà una mostra fotografica, una tavola rotonda, tre workshop tematici e un monologo teatrale. Alzàia, nello specifico, sarà impegnata nel workshop “Oltre gli stereotipi: riconoscere e trasformare i pregiudizi” in programma alle 14.30.

Inoltre continuano, come da tempo ormai, gli interventi di sensibilizzazione nelle scuole da parte dello staff dell’associazione Alzàia, così come in diverse altre iniziative a cui l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza tarantino viene invitata a partecipare.