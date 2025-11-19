Senise, la Giunta approva i progetti R.I.p.A.S. per oltre 650 mila euro: investimenti su welfare, territorio, servizi e istruzione

La Giunta comunale di Senise, riunita il 9 settembre 2025 sotto la presidenza del sindaco Eleonora Castronuovo, ha approvato all’unanimità le schede progetto per l’utilizzo dei fondi del Programma Speciale Senisese – Progetti R.I.p.A.S., per un importo complessivo di 652.609,06 euro. Le risorse, interamente finanziate dalla Regione Basilicata, saranno destinate a interventi strategici su welfare, ambiente, qualità dei servizi comunali e istruzione.

Il Programma Speciale Senisese e i fondi R.I.p.A.S.

I progetti approvati rientrano nel quadro del Programma Speciale Senisese, istituito per sostenere lo sviluppo socio-economico del comprensorio e rafforzato dalla recente Legge Regionale 23/2025, che amplia le finalità del programma includendo interventi per la qualità della vita, la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale e il sostegno alle imprese.

Nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento del 23 dicembre 2024, la Regione ha destinato ai 20 Comuni dell’area un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro, di cui 652 mila attribuiti al Comune di Senise.

Gli interventi approvati: quattro aree di azione

Le risorse saranno utilizzate secondo quanto previsto dalle linee guida regionali per la candidatura e l’attuazione dei progetti R.I.p.A.S., con l’obiettivo di potenziare i servizi pubblici locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

1. Welfare – 115.000 euro

Interventi a sostegno delle fasce più fragili della popolazione:

Sostegno alle persone vulnerabili – 60.000 euro

Potenziamento dei servizi sportivi locali – 40.000 euro

Progetti socio-educativi contro la povertà educativa – 15.000 euro

2. Ambiente e tutela del territorio – 270.000 euro

Azioni per la sicurezza urbana e il miglioramento degli spazi pubblici:

Manutenzione e cura del verde pubblico – 100.000 euro

Servizi di vigilanza, sorveglianza e sicurezza urbana – 150.000 euro

Contrasto al randagismo – 20.000 euro

3. Qualità dei servizi comunali – 155.609,06 euro

Investimenti per rendere più efficienti gli uffici e la comunicazione istituzionale:

Potenziamento degli uffici comunali – 105.609,06 euro

Miglioramento della comunicazione e dei servizi informativi del Comune – 50.000 euro

4. Istruzione – 112.000 euro

Interventi dedicati alle scuole e al sostegno allo studio:

Progetti educativi per rafforzare il rapporto scuola-istituzioni – 15.000 euro

Borse di studio comunali – 32.000 euro

Servizi per la prima infanzia – 15.000 euro

Assistenza educativa per studenti con disabilità – 50.000 euro

Gestione e attuazione dei progetti

La Giunta ha nominato i responsabili delle aree Amministrativa, Tecnica e Vigilanza come Responsabili Unici del Progetto (RUP), incaricati di predisporre gli atti necessari e seguire tutte le fasi di attuazione.

È inoltre prevista:

la creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune per garantire la trasparenza del programma;

la richiesta alla Regione di una prima anticipazione del 30% dei fondi;

l’obbligo di utilizzare il marchio del Programma Speciale Senisese, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 121/2013.

La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Un investimento strategico per la comunità

Con l’approvazione delle schede progettuali, l’Amministrazione comunale di Senise avvia una programmazione mirata a intervenire su ambiti cruciali per la qualità della vita dei cittadini: servizi sociali, sicurezza urbana, istruzione, verde pubblico e potenziamento dei servizi istituzionali.

L’utilizzo delle risorse del Programma Speciale Senisese rappresenta per il Comune un’occasione significativa per consolidare il tessuto sociale, migliorare i servizi e contribuire allo sviluppo del territorio.

DELIBERA DI GIUNTA