Senise, la Giunta approva i progetti R.I.p.A.S. per oltre 650 mila euro: investimenti su welfare, territorio, servizi e istruzione
La Giunta comunale di Senise, riunita il 9 settembre 2025 sotto la presidenza del sindaco Eleonora Castronuovo, ha approvato all’unanimità le schede progetto per l’utilizzo dei fondi del Programma Speciale Senisese – Progetti R.I.p.A.S., per un importo complessivo di 652.609,06 euro. Le risorse, interamente finanziate dalla Regione Basilicata, saranno destinate a interventi strategici su welfare, ambiente, qualità dei servizi comunali e istruzione.
Il Programma Speciale Senisese e i fondi R.I.p.A.S.
I progetti approvati rientrano nel quadro del Programma Speciale Senisese, istituito per sostenere lo sviluppo socio-economico del comprensorio e rafforzato dalla recente Legge Regionale 23/2025, che amplia le finalità del programma includendo interventi per la qualità della vita, la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale e il sostegno alle imprese.
Nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento del 23 dicembre 2024, la Regione ha destinato ai 20 Comuni dell’area un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro, di cui 652 mila attribuiti al Comune di Senise.
Gli interventi approvati: quattro aree di azione
Le risorse saranno utilizzate secondo quanto previsto dalle linee guida regionali per la candidatura e l’attuazione dei progetti R.I.p.A.S., con l’obiettivo di potenziare i servizi pubblici locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini.
1. Welfare – 115.000 euro
Interventi a sostegno delle fasce più fragili della popolazione:
-
Sostegno alle persone vulnerabili – 60.000 euro
-
Potenziamento dei servizi sportivi locali – 40.000 euro
-
Progetti socio-educativi contro la povertà educativa – 15.000 euro
2. Ambiente e tutela del territorio – 270.000 euro
Azioni per la sicurezza urbana e il miglioramento degli spazi pubblici:
-
Manutenzione e cura del verde pubblico – 100.000 euro
-
Servizi di vigilanza, sorveglianza e sicurezza urbana – 150.000 euro
-
Contrasto al randagismo – 20.000 euro
3. Qualità dei servizi comunali – 155.609,06 euro
Investimenti per rendere più efficienti gli uffici e la comunicazione istituzionale:
-
Potenziamento degli uffici comunali – 105.609,06 euro
-
Miglioramento della comunicazione e dei servizi informativi del Comune – 50.000 euro
4. Istruzione – 112.000 euro
Interventi dedicati alle scuole e al sostegno allo studio:
-
Progetti educativi per rafforzare il rapporto scuola-istituzioni – 15.000 euro
-
Borse di studio comunali – 32.000 euro
-
Servizi per la prima infanzia – 15.000 euro
-
Assistenza educativa per studenti con disabilità – 50.000 euro
Gestione e attuazione dei progetti
La Giunta ha nominato i responsabili delle aree Amministrativa, Tecnica e Vigilanza come Responsabili Unici del Progetto (RUP), incaricati di predisporre gli atti necessari e seguire tutte le fasi di attuazione.
È inoltre prevista:
-
la creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune per garantire la trasparenza del programma;
-
la richiesta alla Regione di una prima anticipazione del 30% dei fondi;
-
l’obbligo di utilizzare il marchio del Programma Speciale Senisese, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 121/2013.
La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Un investimento strategico per la comunità
Con l’approvazione delle schede progettuali, l’Amministrazione comunale di Senise avvia una programmazione mirata a intervenire su ambiti cruciali per la qualità della vita dei cittadini: servizi sociali, sicurezza urbana, istruzione, verde pubblico e potenziamento dei servizi istituzionali.
L’utilizzo delle risorse del Programma Speciale Senisese rappresenta per il Comune un’occasione significativa per consolidare il tessuto sociale, migliorare i servizi e contribuire allo sviluppo del territorio.