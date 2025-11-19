Potenza, maxi sequestro della Guardia di Finanza in sei comuni: oltre 22 mila prodotti irregolari

Oltre 22.800 prodotti “non sicuri” sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza in alcune aziende ed esercizi commerciali di Avigliano, Rionero in Vulture, Lauria, Lagonegro, Sant’Arcangelo e Rivello, dopo una serie di controlli sulla commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica, che hanno portato alla denuncia degli otto titolari delle rivendite.

I finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea hanno provveduto, tra gli altri, al sequestro di prodotti per l’illuminazione non conformi ai prescritti requisiti di sicurezza, prodotti tessili sprovvisti delle informazioni previste dalla normativa di settore e accessori di vario genere privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”