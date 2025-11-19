L’ Ente Pro Loco Basilicata protagonista al Roots In a Matera con un desk informativo per promuovere il progetto “In Basilicata con le Pro Loco” puntando sul Turismo delle Radici.

“Ringraziamo la Direttrice Apt Basilicata Margherita Sarli, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata Marcello Pittella a nome della Rete Associativa Terzo Settore Pro Loco Epli Aps per questo importante appuntamento di valorizzazione turistica anche per il sistema Pro Loco lucano legato al turismo delle origini e rivolgiamo un plauso per gli sforzi organizzativi ci tiene a sottolineare il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa.

In occasione del Roots In Borsa internazionale del turismo delle origini presentato il progetto Moredogs una nuova frontiera del turismo canino, un’idea della giovane imprenditrice lucana Martina Iula, che mira a incentivare il turismo canino responsabile con una piattaforma per censire servizi dog-friendly e creare matching fra amici a 4 zampe, patrocinata da Ente Pro Loco Basilicata Aps.

Per il referente nazionale fiere Epli Beniamino Laurenza la presenza della nostra rete associativa è una grande occasione di promozione delle attività come quella degli Ambasciatori EPLI nel Mondo e della rivista turistica In Italia Magazine ma soprattutto per la valorizzazione dei territori con l’impegno delle Pro Loco attive nell’ animazione, nell’accolgienza e nella promozione turistica dei borghi italiani e borghi lucani.

Un ringraziamento per la partecipazione attiva agli Operatori volontari Servizio Civile Universale di Promozione Italia e Pro Loco Pisticci, alla Presidente Pro Loco Stigliano Aps Florinda Zinno ed al vicepresidente Pro Loco Barile Aps Daniele Bracuto”.