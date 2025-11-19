CULTURA E EVENTI

Dieci anni di Apuliasoft: un evento di storie che “risuonano”

Un appuntamento che mette al centro persone, innovazione e territorio per raccontare l’ecosistema Apuliasoft

Foto di redazione
100 2 minuti di lettura

L’azienda Apuliasoft celebra dieci anni di attività con un evento in programma giovedì 20 novembre, allo Spazio Murat di Bari, a partire dalle 15.30.

Un appuntamento dedicato a speech ispirazionali, focalizzati sui tre pilastri che guidano il lavoro svolto dall’azienda barese in questi anni: persone, innovazione e territorio. Un evento che non guarda al passato in chiave autocelebrativa, ma diventa un’occasione per generare connessioni, condividere idee e ispirare dando voce alle storie che animano l’ecosistema di Apuliasoft.

Nata in Puglia nel 2015, Apuliasoft è oggi un partner di riferimento nella trasformazione digitale delle imprese. Specializzata nello sviluppo di soluzioni software personalizzate e servizi di consulenza tecnologica per imprese innovative, l’azienda opera attraverso metodologie Agile, investendo costantemente nella ricerca, sulla formazione continua e sulla qualità dell’ingegneria del software.

Una cultura che si traduce anche in un modello organizzativo centrato sul benessere delle persone, riconosciuto dai premi “Great Place to Work” e dai numerosi riconoscimenti come Best Workplaces Italia, per Millennials e per Gen Z.

Il concept dell’evento, «Risonanza», si ispira direttamente a un principio della fisica: un sistema che riceve energia dall’esterno e, trovando la giusta sintonia, amplifica naturalmente il proprio moto. L’evento è costruito su questa metafora: persone, idee e territori che ‘vibrano’ grazie a sollecitazioni positive, si influenzano a vicenda e si connettono per generare valore condiviso.

Per questo il programma prevede una sequenza di talk brevi e ispirazionali affidati ai partner che collaborano con Apuliasoft in progetti ad alto impatto.

I contenuti della giornata si svilupperanno attorno ai tre pilastri che guidano la visione di Apuliasoft:

  • Persone – Come si costruiscono organizzazioni sane e felici? Un’esplorazione della leadership orizzontale, del benessere organizzativo e della cultura aziendale.
    Innovazione – Innovare non significa solo adottare nuove tecnologie, ma saperle interpretare, scegliere e governare per portare valore reale.
    Territorio – Il ruolo delle imprese come attivatori sociali e il loro impatto sulla comunità , valorizzando il legame con l’ecosistema locale per contribuire al bene comune.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Santoro, CEO di Apuliasoft. A guidare il pubblico nel percorso dei talk sarà la moderazione dell’attrice e formatrice Claudia Lerro.

Seguiranno gli interventi istituzionali di:
Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT
Claudio Tinelli, Presidente Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese
Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

La parte centrale dell’evento ospiterà le storie dei partner che condividono con Apuliasoft visioni e progettualità nel campo dell’innovazione:

Vincenzo Barbieri, CMO & Founder Planetek Italia
Giancarlo Valente, CTO & Founder Aulab
Filippo Lanubile, Direttore Dipartimento di Informatica UniBA, Co-founder Apuliasoft e Co-founder PeoplewareAI
Giorgio De Nardi, CEO Aton Società Benefit
Gaia Costantino, CEO & Founder Women Lead
Mauro Sanfilippo, CTO Smeup
Giusy Ottonelli, Monica Del Vecchio, Diego Antonacci, Founders Impact Hub Bari

L’evento si articolerà in due blocchi di talk, intervallati da una breve pausa e si concluderà con un momento di networking, pensato per favorire relazioni di qualità tra ospiti, speaker e membri della community Apuliasoft. 

Con Risonanza, Apuliasoft non celebra semplicemente un traguardo decennale, ma invita il proprio ecosistema a generare nuove connessioni e a condividere l’ispirazione per il futuro.

L’evento traccia la direzione dei prossimi anni, ribadendo l’impegno verso le persone, l’innovazione e la responsabilità verso il territorio.

Foto di redazione
100 2 minuti di lettura
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio