Consiglio regionale, nulla di fatto per il bilancio Ater Matera. Via libera a ITS Academy e Ardsu

Seduta turbolenta ieri al Consiglio regionale della Basilicata, riunito nel pomeriggio sotto la presidenza di Marcello Pittella. L’assemblea ha bocciato il bilancio dell’Ater Matera, approvato all’unanimità il Piano triennale dell’ITS Academy 2026-2029 e dato il via libera, a maggioranza, al rendiconto dell’Ardsu. Una riunione iniziata in forte ritardo e conclusa con una evidente spaccatura interna alla maggioranza.

Bilancio Ater Matera, maggioranza sotto: il Consiglio lo boccia

Il colpo di scena arriva in serata: il Consiglio regionale respinge il bilancio dell’Ater Matera, sancendo la rottura dentro la stessa coalizione di governo.

Determinanti tre elementi:

Il voto contrario del presidente del Consiglio, Marcello Pittella , che ha ribadito le sue perplessità sulla legittimità dell’incarico al direttore Pasquale Lionetti.

L’astensione del consigliere di Azione Nicola Morea .

L’uscita improvvisa dall’aula del forzista Michele Casino, che ha fatto mancare un voto decisivo.

Assenti il presidente della Regione Vito Bardi e il consigliere Mario Polese.

La questione della nomina del direttore Lionetti, effettuata dall’amministratore unico Mariello Giannottella, è rimasta al centro del dibattito per l’asserita “inconferibilità di fondo” sollevata dall’ex direttore Donato Petralla. Pittella aveva già preannunciato la possibilità di un intervento della procura in caso di approvazione del bilancio.

Vani i tentativi di mediazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Michele Napoli, che aveva evidenziato il rischio di bloccare un ente chiamato a compiere una serie di adempimenti urgenti.

ITS Academy: ok unanime ai nuovi percorsi su cybersicurezza e biotecnologie

L’assemblea trova invece piena convergenza sull’approvazione del Piano Territoriale Triennale ITS Academy, IeFP e IFTS 2026-2029, votato all’unanimità.

Il provvedimento introduce:

un nuovo percorso nell’area Tecnologie dell’informazione, comunicazione e dati , con focus su cybersicurezza e sicurezza informatica;

un secondo nell’area Chimica e nuove tecnologie della vita, dedicato a biotecnologie e applicazioni per la salute e l’industria.

La Basilicata amplia così l’offerta dei propri ITS, che già coprono energia, meccatronica, agroalimentare e turismo.

Prima del voto sono intervenuti i consiglieri Roberto Cifarelli e Nicola Morea, autore dell’emendamento che ha reso possibili i nuovi percorsi.

Morea ha sottolineato:

“Oggi più che mai è necessario offrire ai nostri giovani strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo”, evidenziando l’espansione dei settori digitali e delle scienze della vita.

Ardsu, rendiconto approvato a maggioranza

Con undici voti favorevoli e cinque astensioni, il Consiglio approva il rendiconto generale 2024 dell’Ardsu, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Favorevoli: Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella e Tataranno.

Astenuti: Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Lacorazza e Verri.

Seduta iniziata in ritardo

Convocata alle 15, la seduta entra nel vivo solo in serata. Una lunga riunione di maggioranza e, subito dopo l’apertura, una pausa richiesta per aggiornare l’opposizione sui punti all’ordine del giorno. Al momento della chiusura di questa edizione, i lavori erano ancora in corso.

Rinviata la discussione sulla proposta di legge relativa al personale Apea — undici ex dipendenti dell’Agenzia provinciale per l’energia e l’ambiente, disoccupati da un anno. Il testo, pur esaminato in mattinata, è stato rimandato per ulteriori approfondimenti sugli emendamenti presentati.

La minoranza chiede due Consigli straordinari sulla crisi industriale

I gruppi del centrosinistra hanno depositato due richieste per sedute straordinarie dedicate:

alla situazione di Stellantis e dell’indotto di Melfi; alla crisi del distretto del mobile imbottito di Matera.

Le richieste portano la firma dei consiglieri Araneo e Verri (M5S), Marrese, Cifarelli e Lacorazza (Pd), Bochicchio (Avs-Psi-Basilicata Democratica), Vizziello e Chiorazzo (Basilicata Casa Comune).

“Per mettere al centro dell’agenda regionale il dramma della crisi produttiva industriale abbiamo protocollato due richieste di Consiglio straordinario”, dichiarano.

La maggioranza ha espresso apertura:

“Ben vengano consigli straordinari su una tematica così importante come il lavoro”, ha commentato Gianuario Aliandro (FI), ribadendo la necessità di rendere la Basilicata attrattiva per nuove imprese e tutelare quelle esistenti.