Rassegna “Il coraggio tra le pagine”: a Taranto si parla di Emmeline Pankhurst

Giovedì 20 novembre a Taranto c’è un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Il coraggio tra le pagine, organizzata da Volta la carta in collaborazione con Alzàia, l’associazione che gestisce il Centro Antiviolenza “Sostegno Donna”.

A Mercato Nuovo, alle 18.30, arriva Mariapaola Pesce, autrice del libro Emmeline Pankhurst, pubblicato da BeccoGiallo.

Converseranno con l’ospite il giornalista Vincenzo Parabita e l’avvocata Teresa Tatullo. L’ingresso è libero. La rassegna è vincitrice dell’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità” del Consiglio Regionale della Puglia.

Dopo il romanzo d’inchiesta del primo evento, stavolta verrà presentato un graphic novel che rappresenta una preziosa occasione di approfondimento su una figura storica forse poco esplorata, nonostante il suo fondamentale contributo alla lotta per i diritti delle donne: Emmeline Pankhurst.

Nata in Inghilterra a metà dell’Ottocento in una famiglia in cui l’impegno politico era intrecciato con il quotidiano, fin da piccola capì come le donne dovessero attivarsi in prima persona per cambiare sia le proprie condizioni che le convinzioni radicate sul loro essere il “sesso debole”.

Fu lei a ispirare e guidare con una dura battaglia il movimento delle suffragette, aiutando le donne a conquistare il diritto di voto e diventando un’autentica icona della lotta di liberazione.

La biografia a fumetti scritta da Mariapaola Pesce e disegnata da Paola Zanghì offre un ritratto a tutto tondo, senza fermarsi alle apparenze e alle celebrazioni, ma anzi ha il merito di tratteggiare con completezza la parabola di un’attivista spigolosa e ricca di contraddizioni.

Le illustrazioni ricreano in bianco e nero le atmosfere dell’Ottocento, e con l’espressività assolutamente contemporanea dei personaggi, lungi dal risultare contrastante, producono un effetto armonioso e coinvolgente.

Genovese di nascita, libraia per eredità familiare, poi formatrice ed executive coach, Mariapaola Pesce oggi si occupa di scrittura e formazione. Tra il 2018 e il 2021 ha pubblicato albi e romanzi per ragazzi, tra cui “Case nel mondo” (ElectaKids), “La collana della nonna” (Tandem-Il Castoro), “Fuga da campo sventura” (Bonelli Kids), “Ancora, papà” (Terre di Mezzo) e “Storie di ragazzi che cambiano il mondo” (Electa Junior), scritto insieme a Daniele Nicastro e Teo Benedetti. Attiva anche come sceneggiatrice di fumetti, ha pubblicato “Angela Davis”, “Rosa Parks” e “Emmeline Pankhurst” per BeccoGiallo, “Tutta colpa di quel gatto” (Orecchio Acerbo), “La fattoria degli animali” (Caissa) e “Mio nonno che tornò a piedi dalla Germania” (Barometz).

La rassegna letteraria si chiuderà il 2 dicembre con l’incontro con Mavie Da Ponte, che presenterà a Taranto il suo nuovo romanzo, “La disobbediente” (Marsilio).