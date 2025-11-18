Basilicata, la minoranza chiede sedute straordinarie sulla crisi industriale

La crisi industriale lucana deve essere affrontata con urgenza dal Consiglio regionale della Basilicata: è quanto chiede la minoranza di centrosinistra, che ha presentato due richieste di sedute straordinarie. A riportare la notizia è l’Ansa.

I consiglieri Alessia Araneo e Viviana Verri (M5S), Piero Marrese, Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd), Antonio Bochicchio (Av-Psi-Bd), Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) sottolineano come “troppe crisi stiano colpendo la Basilicata e troppo tempo sia passato dall’ultima seduta in cui abbiamo discusso dei problemi legati al comparto industriale”.

Per questo hanno protocollato due richieste: la prima dedicata alla situazione di Stellantis e dell’indotto di Melfi; la seconda incentrata sul futuro del distretto del mobile imbottito.

“Nel momento in cui la Basilicata è travolta dall’emergenza lavoro – aggiungono – la maggioranza sembra guardare altrove, impegnata in questioni di scarsa rilevanza. Per restituire centralità a questi temi chiediamo la convocazione delle sedute e accogliamo positivamente l’invito al confronto avanzato dalle segreterie regionali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Uglm. Parteciperemo all’incontro richiesto dai sindacati e faremo la nostra parte in Consiglio regionale”, concludono gli esponenti del centrosinistra.