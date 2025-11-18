CRONACA
A Potenza un arresto per spaccio di droga
Si tratta di un 44enne residente in provincia, ma domiciliato nel centro storico del capoluogo. I Carabinieri hanno sequestrato anche 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina, oltre a 850 euro, provento dell'attività illecita. Disposta dal Gip la misura cautelare.
I Carabinieri hanno arrestato nel centro storico di Potenza un uomo per detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Si tratta di un 44enne residente in provincia, ma domiciliato in città.
I militari dell’Arma, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, hanno trovato e sequestrato 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina, oltre a 850 euro, provento dell’attività illecita, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.
Dopo l’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Potenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari.