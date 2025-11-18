CRONACA

A Potenza un arresto per spaccio di droga

Si tratta di un 44enne residente in provincia, ma domiciliato nel centro storico del capoluogo. I Carabinieri hanno sequestrato anche 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina, oltre a 850 euro, provento dell'attività illecita. Disposta dal Gip la misura cautelare.

Foto di redazione
15 Meno di un minuto
I Carabinieri hanno arrestato nel centro storico di Potenza un uomo per detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Si tratta di un 44enne residente in provincia, ma domiciliato in città.
I militari dell’Arma, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, hanno trovato e sequestrato 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina, oltre a 850 euro, provento dell’attività illecita, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.
Dopo l’udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Potenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari.
Foto di redazione
15 Meno di un minuto
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio