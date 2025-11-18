22enne accoltellato e rapinato a Milano, resta invalido 5 arresti

Un ragazzo di 22 anni, studente alla Bocconi, è stato aggredito, rapinato e accoltellato nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso in via Rosales, nella zona della movida di corso Como, a pochi passi da una discoteca.

Per questa violenza senza motivo oggi la Polizia di Stato ha eseguito cinque arresti.

In manette sono finiti tre minorenni di 17 anni e due maggiorenni di 18 anni, tutti residenti nell’hinterland monzese e molto legati tra loro. I due diciottenni avevano già piccoli precedenti: uno per furto, l’altro per porto abusivo di coltello. I tre 17enni invece erano incensurati.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di notte. La vittima, un 22enne milanese che aveva alzato un po’ il gomito, ha incrociato casualmente il gruppo.

I cinque hanno iniziato a prenderlo in giro, poi lo hanno circondato, picchiato e gli hanno rubato 50 euro.

Quando il ragazzo ha cercato di inseguirli per riavere i soldi, uno dei due 18enni ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte: una pugnalata al gluteo e una alla schiena.

Sul momento la ferita sembrava non troppo grave, tanto che il 22enne è persino riuscito a tornare a casa da solo.

Una volta arrivato in ospedale, però, i medici hanno scoperto la reale entità del danno: il colpo alla schiena aveva lesionato un’arteria causando una violenta emorragia interna e aveva intaccato il midollo osseo.

I danni neurologici e vascolari sono tali che, allo stato attuale, i medici ritengono permanente la compromissione della mobilità della gamba sinistra.

Le indagini, coordinate dal Commissariato Garibaldi-Venezia e dalla Procura per i minorenni, hanno permesso di identificare rapidamente i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze.

Questa mattina i cinque sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere (per i minorenni è stata disposta la collocazione in comunità).

Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata, lesioni gravissime e, per chi ha materialmente usato il coltello, tentato omicidio.

