Tennis: Sinner chiude l’anno da n.2, Musetti ottavo

Jannik Sinner conclude un altro anno straordinario, chiudendo il 2025 al secondo posto nel ranking ATP, per il terzo anno consecutivo tra i primi cinque.

Con il successo alle Nitto ATP Finals, l’azzurro rimane a stretto contatto con il numero 1 Carlos Alcaraz, che chiude la stagione in testa con 12.050 punti, a soli 550 punti di distanza da Sinner, che si ferma a 11.500.

La lotta tra i due giovani fenomeni, dopo una stagione caratterizzata da continui sorpassi e controsorpassi, riprenderà già a partire dal 2026, promettendo ancora grandi emozioni.

Per il 22enne di Murcia, Alcaraz, un altro importante traguardo: con i 12.050 punti accumulati, entra in un club esclusivo nella storia del tennis, un gruppo di soli quattro giocatori che hanno superato i 12.000 punti in una stagione. Accanto a lui, solo Federer, Nadal, Djokovic e Murray possono vantare questo record. Dietro di loro, ma con un ampio distacco, si trova Alexander Zverev, che chiude al 5° posto con 5.160 punti.

L’Italia celebra anche una stagione indimenticabile grazie a Lorenzo Musetti, che entra per la prima volta nella Top 10, chiudendo l’anno all’8° posto con 4.040 punti. Musetti supera Ben Shelton nella classifica finale, confermando il suo continuo progresso nel circuito.

A scalare posizioni tra i migliori è anche Felix Auger-Aliassime, che, grazie alla semifinale raggiunta alle ATP Finals, migliora il suo best ranking (n.6 nel 2022) e si piazza al 5° posto, a dimostrazione della sua crescita costante.

Il 2025 è stato un anno di grandi successi per il tennis italiano, con Sinner che continua a confermare il suo status tra i migliori, e Musetti che si fa strada tra i top 10. Ma la stagione del 2026, con i suoi nuovi sorpassi e sfide, è già pronta a riservare nuove emozioni.

ANSA