Potenza, un market della Caritas per contrastare con dignità le nuove povertà

A Potenza,l nella zona di Tito nasce un nuovo market solidale della Caritas, “l’Emporio della Solidarietà “Don Luigi Di Liegro” un luogo pensato per rispondere alle crescenti forme di povertà che stanno colpendo un numero sempre più ampio di famiglie. Non una semplice distribuzione di pacchi alimentari, ma uno spazio organizzato come un vero e proprio negozio, dove le persone in difficoltà possono scegliere liberamente i prodotti di cui hanno bisogno, restituendo così dignità e autonomia al gesto dell’aiuto.

Il market, gestito dai volontari Caritas e sostenuto da donazioni e raccolte alimentari, offre generi di prima necessità, prodotti per l’infanzia, beni per l’igiene personale e articoli per la casa. L’accesso avviene tramite una tessera a punti assegnata in base alla situazione economica del nucleo familiare.

L’obiettivo è duplice: rispondere in maniera concreta alle nuove forme di fragilità sociale — aumentate negli ultimi anni per via della crisi economica, della precarietà lavorativa e dell’aumento del costo della vita — e al tempo stesso offrire un aiuto che non mortifichi chi lo riceve, ma valorizzi la persona e la sua capacità di scelta.

“Non parliamo solo di sostegno materiale, ma di un accompagnamento più ampio”, sottolineano i volontari. Accanto al market, infatti, saranno attivati servizi di ascolto, orientamento ai diritti, consulenza per la ricerca del lavoro e supporto psicologico, con l’obiettivo di aiutare i beneficiari a ritrovare stabilità e autonomia.

Il nuovo market solidale rappresenta così un punto di riferimento importante per la città di Potenza, un esempio concreto di solidarietà organizzata e di risposta comunitaria alle difficoltà emergenti.