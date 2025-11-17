Morte insieme le gemelle Kessler, Bild: “Suicidio assistito”

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte insieme nella loro abitazione di Grünwald, in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, le due artiste avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, pratica consentita in Germania in determinate circostanze.

Avevano 89 anni e vivevano in due appartamenti adiacenti, separati solo da una parete scorrevole. La polizia è stata allertata nella giornata odierna, quando le sorelle erano già decedute: gli agenti hanno potuto soltanto constatarne la morte ed escludere il coinvolgimento di terzi. Nel loro testamento, sempre secondo Bild, le Kessler avevano espresso il desiderio che, dopo la cremazione, le loro ceneri fossero deposte nella stessa urna.

Considerate in Germania “le gambe della nazione”, Alice ed Ellen Kessler erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia. Fin da bambine avevano iniziato a danzare nel balletto dell’Opera locale. Nel 1952, appena sedicenni, lasciarono la Germania Est per trasferirsi nella Germania Ovest, a Düsseldorf, dando avvio a una carriera che le avrebbe portate ad esibirsi in tutto il mondo accanto a leggende come Frank Sinatra e Fred Astaire.

La fama internazionale arrivò grazie alle loro performance spettacolari, alle coreografie millimetriche e alle celebri gambe lunghissime, che le portarono dalle luci del Lido di Parigi fino agli studi televisivi italiani. Il pubblico italiano le scoprì nel 1961 a Giardino d’inverno e poi a Studio Uno con Mina, consacrandole con il celebre ritornello “Da-da-un-pa”, rimasto nell’immaginario collettivo.

Dopo essere entrate, giovanissime, nelle file delle mitiche Bluebell Girls, posato a 40 anni per Playboy, e aver fatto innamorare generazioni di spettatori, le Kessler si sono affermate come ballerine, cantanti e attrici: sul grande schermo con Dino Risi in Il giovedì, con Alberto Sordi ne I complessi, e a teatro con Garinei e Giovannini. Per il pubblico italiano restano i volti inconfondibili dei Caroselli dei collant, delle sigle come La notte è piccola, degli sketch di Milleluci e Canzonissima, ancora oggi cliccatissimi su YouTube.

In un’intervista all’ANSA avevano ricordato con affetto gli anni trascorsi nella televisione italiana: «Ci piaceva lavorare con Mina, Raimondo Vianello e Johnny Dorelli, forse il più vicino a noi per il suo stile americano. Don Lurio aveva idee stupende, ma erano troppo “piccole” per due ragazze alte come noi».

Alice ed Ellen Kessler se ne sono andate così, insieme, come erano sempre state nella vita e come sono rimaste nell’immaginario di intere generazioni.

