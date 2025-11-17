Lavoratori Forestali, Saap e Asa: scontro aperto tra Apetino (Fai Cisl Basilicata) e l’assessore Cupparo

POTENZA – Continua ad alzarsi il tono dello scontro tra la Fai Cisl Basilicata e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, con al centro la gestione delle vertenze dei lavoratori Forestali, Saap e Asa.

Il Segretario generale della Fai Cisl, Raffaele Apetino, accusa Cupparo di aver “dimenticato” gli impegni assunti durante l’incontro del 16 giugno 2025, tenuto insieme all’assessore Cicala e alle sigle Fai, Flai e Uila. «È offensivo per i lavoratori fingere di non ricordare ciò che abbiamo concordato» afferma Apetino, ricordando i punti principali del confronto: regolarità dei pagamenti, aumento delle giornate lavorative fino a 151 e definizione del Progetto Asa.

Il sindacato lamenta inoltre l’assenza di risposte a tre richieste di incontro inviate nei mesi scorsi. «Noi non abbiamo la memoria corta – sottolinea Apetino – e saremo presenti al tavolo del 17 novembre, certi che l’assessore voglia finalmente fornire risposte ai lavoratori».

La replica di Cupparo arriva a stretto giro e non usa toni più morbidi. L’assessore definisce la Fai Cisl «in stato confusionale» e respinge tutte le accuse: «Non ho ricevuto alcuna richiesta di incontro sui progetti Saap e Asa e, per quanto mi riguarda, non risultano problemi aperti».

Cupparo sostiene inoltre che gli impegni citati dal sindacato «non sono mai stati assunti» perché non rientrano nelle sue competenze assessorili. E aggiunge un affondo: «Registro una contraddizione all’interno della Cisl: la segreteria regionale chiede il confronto, mentre la Fai mi attacca in modo pretestuoso».

Il confronto-scontro sembra destinato a proseguire, mentre i lavoratori attendono che il tavolo istituzionale chiarisca una volta per tutte le questioni ancora aperte.