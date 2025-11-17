Lagonegro, Casellati: “Serve chiarezza immediata sulla vicenda” Riguardo alla richiesta di sanatoria dell’abitazione del sindaco

“La situazione che sta emergendo a Lagonegro (Potenza) in merito al sindaco Salvatore Falabella pone interrogativi che richiedono risposte tempestive. La gestione della domanda di sanatoria relativa all’abitazione del primo cittadino, insieme ai possibili profili di conflitto di interessi e alle presunte irregolarità amministrative, appare difficile da giustificare e necessita di un chiarimento immediato”.

A dichiararlo è Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia in Basilicata.

“Mi affido alle autorità competenti – prosegue – affinché ogni elemento della vicenda sia verificato con rapidità. La trasparenza è un valore imprescindibile, soprattutto quando è in gioco la credibilità delle istituzioni”, conclude la ministra per le Riforme istituzionali.