“Frankenstein” e “Pluribus” continuano a guidare lo streaming in Italia – Classifica JustWatch

Roma, 17 novembre 2025 – Per la seconda settimana consecutiva, è Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro, a conquistare la vetta della classifica streaming italiana stilata da JustWatch. L’adattamento gotico del celebre romanzo di Mary Shelley, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua ad attirare un vasto pubblico grazie alla sua estetica curata e alla profonda riflessione sull’umanità.

Il regista premio Oscar torna al genere gotico con una rilettura intensa e poetica: Victor Frankenstein è interpretato da Oscar Isaac, un uomo ossessionato dall’idea di riportare in vita i morti, che sfida i limiti della scienza per dar vita a una creatura mai vista prima.

La creatura stessa è incarnata da Jacob Elordi, la cui presenza porta una nuova profondità al mito: il suo mostro non è solo orrore, ma anche fragilità, memoria e desiderio di appartenenza. (Sky TG24)

Secondo la critica, il film coniuga horror, bellezza visiva ed una poetica esistenziale, evitando le solite cuciture gore per offrire un design della creatura molto più sottile ed emotivo. (Sky TG24)

Dietro il successo: Jacob Elordi, volto (e anima) della Creatura

La presenza di Jacob Elordi è particolarmente valorizzata da JustWatch: l’attore, noto per Euphoria e The Kissing Booth, offre una performance intensa e vulnerabile che ha contribuito in modo significativo al boom di interesse per il film.

Nel rapporto stilato dalla piattaforma, è messa in evidenza una guida dedicata ai migliori film e serie TV con Jacob Elordi, che include anche Frankenstein.

Classifica e novità

Nella classifica streaming italiana degli ultimi 7 giorni, aggiornata in tempo reale, la top 3 per i film è così composta:

Frankenstein (Guillermo del Toro) Now You See Me – I maghi del crimine, che debutta questa settimana Playdate, commedia-surprise con twist inaspettati

Per le serie TV, al primo posto si conferma Pluribus, una satira filosofica che esplora il potere della disperazione.

Seguono al secondo posto il nuovo Robin Hood, che racconta amore e ribellione durante l’invasione normanna, e al terzo posto The Pitt, ambientata nell’ospedale Trauma Medical Center di Pittsburgh tra drammi medici e dilemmi etici.

Classifica top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts