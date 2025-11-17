Cede braccio betoniera, un operaio morto e uno ferito

Un lavoratore di 36 anni, originario dell’Albania, ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno di un cantiere edile a Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Un altro addetto presente sul posto è rimasto ferito, riportando lesioni che, secondo le prime informazioni, non sarebbero preoccupanti.

La ricostruzione iniziale dell’accaduto indica che il braccio meccanico di una pompa per il calcestruzzo avrebbe ceduto all’improvviso durante le operazioni di getto. Il componente, precipitando, avrebbe colpito in pieno l’uomo che stava lavorando sul solaio della struttura in fase di realizzazione.

Dopo la richiesta di aiuto, sono arrivate due ambulanze del 118, il cui personale ha fornito le prime cure d’emergenza. L’uomo è stato poi trasferito in condizioni critiche all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

ANSA