Tragedia sulla strada Oraziana: muore a 22 anni il calciatore Vincenzo Bochicchio

RIPACANDIDA (POTENZA) – La comunità di Maschito è sotto shock per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, giovane calciatore di 22 anni, morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 15 novembre sulla strada Oraziana, a pochi chilometri da Ripacandida.

Lo schianto ha coinvolto due automobili: oltre a Vincenzo, altre tre persone hanno riportato ferite, una delle quali in condizioni molto gravi.

Vincenzo era molto conosciuto e amato nella sua comunità. L’indomani della tragedia, il dolore ha travolto amici, familiari e compagni di squadra. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, dal sindaco di Maschito fino all’U.S.D. Candida 1984, la società sportiva che milita nel campionato di prima categoria, con cui il giovane era tesserato dallo scorso agosto. Tutti ricordano Vincenzo come un ragazzo solare, generoso e appassionato di calcio, la cui prematura scomparsa lascia un vuoto profondo.

Questo il comunicato della società , “L’USD Candida e tutti i suoi calciatori sono uniti nel dolore per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, nostro calciatore e compagno di squadra.

Vincenzo è volato in cielo, lasciando dietro di sé un vuoto che fa male al cuore, un silenzio che pesa, un dolore che nessuna parola riuscirà mai a colmare. La sua perdita è una ferita profonda, ingiusta, che sconvolge tutti noi.