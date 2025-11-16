STOP ALL’ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

L’Associazione Radicali Lucani e numerosi firmatari lanciano un appello urgente alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, affinché intervenga sul silenzio della Rai riguardo all’azione nonviolenta intrapresa da Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista e storico militante radicale.

Dalle ore 23:59 del 4 novembre, infatti, Bolognetti sta portando avanti uno sciopero della fame e digiuno per richiamare l’attenzione sul diritto umano alla conoscenza e chiedere che venga garantito ai cittadini l’accesso alle posizioni politiche espresse dall’Associazione Radicali Lucani e dal Manifesto-Appello sostenuto da numerosi aderenti.

Il Manifesto chiede la separazione delle carriere dei magistrati, il sorteggio dei componenti del CSM e sostiene l’impianto della riforma dell’ordinamento giudiziario approvato dal Parlamento.

I firmatari denunciano come la mancata copertura da parte del servizio pubblico radiotelevisivo dell’iniziativa nonviolenta e dei contenuti dell’appello rischi di configurare una grave rimozione censoria, potenzialmente in contrasto con l’art. 294 del Codice Penale relativo all’impedimento dei diritti politici dei cittadini.

«In un Paese come il nostro – affermano i sottoscrittori – è inaccettabile che libertà fondamentali quali la parola, il confronto politico e la veicolazione dell’informazione possano essere soffocate dal silenzio istituzionale del servizio pubblico.»

Si chiede pertanto alla Commissione di Vigilanza un intervento immediato per ristabilire condizioni di pluralismo e garantire adeguata informazione.

Firmatari dell’appello