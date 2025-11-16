STOP ALL’ATTENTATO CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO
Appello alla Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai per l’azione nonviolenta di Maurizio Bolognetti
L’Associazione Radicali Lucani e numerosi firmatari lanciano un appello urgente alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, affinché intervenga sul silenzio della Rai riguardo all’azione nonviolenta intrapresa da Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista e storico militante radicale.
Dalle ore 23:59 del 4 novembre, infatti, Bolognetti sta portando avanti uno sciopero della fame e digiuno per richiamare l’attenzione sul diritto umano alla conoscenza e chiedere che venga garantito ai cittadini l’accesso alle posizioni politiche espresse dall’Associazione Radicali Lucani e dal Manifesto-Appello sostenuto da numerosi aderenti.
Il Manifesto chiede la separazione delle carriere dei magistrati, il sorteggio dei componenti del CSM e sostiene l’impianto della riforma dell’ordinamento giudiziario approvato dal Parlamento.
I firmatari denunciano come la mancata copertura da parte del servizio pubblico radiotelevisivo dell’iniziativa nonviolenta e dei contenuti dell’appello rischi di configurare una grave rimozione censoria, potenzialmente in contrasto con l’art. 294 del Codice Penale relativo all’impedimento dei diritti politici dei cittadini.
«In un Paese come il nostro – affermano i sottoscrittori – è inaccettabile che libertà fondamentali quali la parola, il confronto politico e la veicolazione dell’informazione possano essere soffocate dal silenzio istituzionale del servizio pubblico.»
Si chiede pertanto alla Commissione di Vigilanza un intervento immediato per ristabilire condizioni di pluralismo e garantire adeguata informazione.
Firmatari dell’appello
-
Maria Antonietta Ciminelli, Tesoriere Radicali Lucani
-
Carlo Giordano, Direzione Radicali Lucani
-
Lucia Tripodi, iscritta Radicali Lucani
-
Rosanna Ennico, iscritta Radicali Lucani
-
Alessandro Singetta, avvocato, già Consigliere regionale
-
Francesca Tiboldo, iscritta Radicali Lucani, insegnante in pensione
-
Raoul Pacifici Guatteri, Presidente Onlus “Quei Ragazzi…lavori in corso”, iscritto Radicali Lucani
-
Imelde Cassino Rosati, dirigente scolastico in pensione
-
Giulio Cainarca, condirettore Radio Libertà, iscritto Radicali Lucani
-
Pippo Schettino, medico
-
Antonio Flovilla, già consigliere regionale UDC
-
Enzo Acito, ingegnere, già consigliere regionale, iscritto Radicali Lucani
-
Massimo Celoro, farmacista, già sindaco di Sarconi
-
Anna Conte, architetto e scrittrice
-
Laura Paradiso, insegnante scuola dell’infanzia, Consigliera comunale a Lavello
-
Antonio Annale, già sindaco di Lavello, capogruppo opposizione in Consiglio comunale, iscritto Radicali Lucani