Il Lions Club Melfi a fianco della solidarietà: Successo per la partecipazione alla Colletta Alimentare

Il Lions Club Melfi, fedele al suo impegno verso il servizio e la comunità, ha preso parte attivamente all’iniziativa della Colletta Alimentare, svoltasi presso il Maxistore Eté di Melfi.

L’Importanza del Gesto. I soci del Club hanno risposto con entusiasmo all’appello, dedicando la loro disponibilità alla raccolta di beni di prima necessità destinati a sostenere le famiglie in difficoltà del territorio. La presenza dei volontari Lions ha contribuito a sensibilizzare la clientela sull’importanza fondamentale della solidarietà.

La Presidente del Lions Club Melfi, Ivana Pipponzi, ha sottolineato il valore intrinseco di giornate come queste, che vanno oltre il semplice atto della donazione.

“La Colletta Alimentare non è solo un momento per raccogliere cibo, ma è l’espressione più tangibile del senso di comunità e della responsabilità sociale che ognuno di noi deve sentire,” ha dichiarato la Presidente Pipponzi. “In un momento storico complesso, spiegare e narrare l’importanza di questo gesto significa accendere un faro sulla dignità delle persone. Un pacco di pasta o una scatola di legumi non sono solo alimenti; sono un segno di vicinanza, un messaggio che dice ‘Non siete soli’. Il nostro Club è orgoglioso di essere parte di questa catena di solidarietà che ogni anno si dimostra vitale per il nostro tessuto sociale.”

L’Impegno Continuo. Il Club, con questa partecipazione, ribadisce il suo ruolo attivo sul territorio melfitano, ponendo l’attenzione sui bisogni dei più vulnerabili e promuovendo una cultura del servizio che è alla base dei principi Lions. La merce raccolta sarà destinata a chi ne ha più bisogno.