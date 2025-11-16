Il cordoglio del Presidente Emilio Fittipaldi per la scomparsa del giovane Bochicchio

«A nome mio personale e del Comitato Regionale LND Basilicata, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Vincenzo Bochicchio, giovane calciatore dell’ASD Maschito, venuto a mancare prematuramente in un drammatico incidente.

Ci stringiamo con rispetto e affetto alla sua famiglia, ai compagni di squadra, alla società sportiva e all’intera comunità di Maschito, colpita da un dolore che attraversa tutto il nostro movimento calcistico.

Il ricordo di Vincenzo, del suo impegno in campo e della sua umanità fuori dal campo, resterà vivo in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Ai ragazzi coinvolti e feriti nell’incidente, in particolare a Rosario, va il nostro pensiero più sincero e l’augurio di una pronta guarigione.

Oggi è un giorno triste per tutti noi. Quando il calcio perde un ragazzo, perde qualcosa di sé. Ma è nei legami costruiti, nella passione condivisa e nella memoria che troveremo la forza per andare avanti, nel suo nome e nel suo ricordo.»

Emilio Fittipaldi

Presidente

Comitato Regionale Basilicata – Lega Nazionale Dilettanti