Finisce in parità il big match della 4ª giornata tra ASD Futsal Gorgoglione e Futsal Senise: 2–2 il finale

È terminato con un pareggio il big match della quarta giornata di campionato tra ASD Futsal Gorgoglione e Futsal Senise, una sfida molto attesa che ha rispettato le aspettative in termini di intensità e livello di gioco.

Le due formazioni sono scese in campo determinate a conquistare l’intera posta in palio, dando vita a una gara equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti. Il Gorgoglione ha provato a imporre il proprio ritmo soprattutto nella prima frazione, costruendo diverse opportunità per sbloccare il punteggio, mentre il Senise ha risposto con compattezza e ripartenze pericolose.

Nel secondo tempo la partita si è accesa ulteriormente, con interventi decisivi dei portieri e momenti di grande pressione alternata. Nonostante gli sforzi, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il colpo vincente, e il confronto si è chiuso con una divisione dei punti che rispecchia l’andamento generale del match. Le due reti del Senise sono state messe a segno da Borges Juvenal Alan Claiton.

Un risultato che lascia aperti tutti gli scenari in classifica e conferma il valore delle due contendenti, entrambe protagoniste in questa prima parte di stagione. Le prossime giornate diranno quale delle due saprà trasformare questo punto in un trampolino di lancio verso le posizioni di vertice.