Domani l’incontro dell’Area Urbana di Potenza a Vaglio

Dopo la tappa inaugurale di Picerno (PZ), prosegue il ciclo di incontri nei Comuni dell’Area Urbana di Potenza per definire insieme la strategia Destinazione Ospitale Sostenibile. L’appuntamento di domani è previsto nella sala consiliare del Comune di Vaglio di Basilicata, dove alle 17.00 il team di HumanLab incontrerà amministratori locali e cittadini.

L’obiettivo è avviare un percorso di co-progettazione che metta al centro le persone e favorisca una nuova consapevolezza del “saper fare”. Il lavoro condiviso mira a valorizzare risorse umane, naturali, storiche e culturali, promuovere innovazione sociale e imprenditoriale, rafforzare modelli di governance partecipata, consolidare la rete intercomunale e sostenere lo sviluppo di infrastrutture sociali e forme di mobilità sostenibile.

