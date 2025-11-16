Casamassima, 70enne muore soffocata da una mozzarella

Una donna di circa settant’anni è deceduta nella mattinata di sabato 15 novembre a Casamassima, in provincia di Bari, a causa di un soffocamento mentre stava mangiando una mozzarella. La donna era in auto con il figlio che, accortosi che la madre non riusciva più a respirare, ha immediatamente accostato e l’ha estratta dall’abitacolo nel tentativo di prestarle aiuto.

Con l’aiuto di alcuni passanti, l’uomo ha provato a liberarle le vie respiratorie, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili. La donna è morta in pochi minuti, prima dell’arrivo dei soccorritori.