Basilicata, ancora un incidente mortale: scontro sulla provinciale Oraziana

È ancora una volta la strada provinciale Oraziana, nel tratto tra Rionero in Vulture e Venosa, a trasformarsi in teatro di una tragedia. All’altezza del territorio di Ripacandida, un violento scontro frontale avvenuto nella tarda serata di sabato ha causato l’ennesima vittima sulle strade della Basilicata.

Secondo le prime informazioni, a perdere la vita è stato un giovane di soli 22 anni, originario di Maschito. Il ragazzo viaggiava insieme a un coetaneo, rimasto ferito ma soccorso tempestivamente dai primi automobilisti di passaggio e poi dal personale sanitario giunto sul posto.

Nell’altro veicolo coinvolto nello scontro viaggiavano due persone di Ripacandida, anch’esse rimaste ferite. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

La notizia della tragica scomparsa del giovane si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto le comunità di Maschitoe Ripacandida, profondamente colpite dal dolore per la perdita di un ragazzo conosciuto e stimato, che come tanti si apprestava a trascorrere un sabato sera qualunque.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Venosa, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico impatto. Ancora una volta, l’Oraziana – come molte altre arterie della regione – si conferma una strada caratterizzata da criticità e pericoli che continuano a generare incidenti anche gravissimi.