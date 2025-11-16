Azione Basilicata in piazza a Potenza, Matera e Tursi con le “10 Azioni per l’Italia”

Due giorni di mobilitazione politica per Azione Basilicata che è scesa in piazza questo weekend a Potenza, Matera e Tursi per presentare le “10 Azioni per l’Italia”, il programma liberale e riformista del partito, articolato su dieci temi chiave: crescita e innovazione energetica, lavoro e salari più equi, salute universale, scuola sicura e formazione, diritti civili, democrazia partecipativa, difesa ed Europa, clima e agricoltura sostenibile, giovani e autonomia abitativa, sicurezza dei più fragili.

Gli incontri, che hanno registrato una significativa partecipazione dei cittadini, hanno anche avviato la campagna di tesseramento 2026 al partito. L’impegno di Azione Basilicata prosegue nei territori ed in consiglio Regionale, per costruire insieme ai lucani un percorso concreto e riformista, fatto di proposte, coraggio ed innovazione.