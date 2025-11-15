Telemarketing, da mercoledì nuovo stop a chiamate selvagge

A partire da mercoledì 19 novembre, entrerà in vigore una nuova misura che segnerà un’importante svolta nel settore del telemarketing, con l’introduzione di un blocco definitivo per le chiamate commerciali effettuate da numeri mobili italiani falsificati.

Questa novità si aggiunge a un precedente intervento del 19 agosto, quando l’Agcom aveva già attivato un primo blocco contro lo spoofing, riguardante le finte numerazioni fisse italiane.

A ricordarlo è il Codacons, che ha fornito tutti i dettagli sul fenomeno e ha messo in guardia i consumatori: “Da mercoledì – afferma l’associazione dei consumatori – le chiamate indesiderate diminuireanno, ma non scompariranno del tutto”.

Nel dettaglio, a partire dal 19 novembre, tutte le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano numerazioni mobili italiane saranno sottoposte a un controllo tecnico immediato. Questo sistema consentirà di verificare se il numero chiamante esiste realmente, a chi è assegnato e da dove proviene.

La tecnologia impiegata permetterà di stabilire sia l’operatore a cui appartiene il numero, grazie al database nazionale della portabilità, sia la posizione effettiva della numerazione, determinando se la chiamata proviene legittimamente da un’area di roaming all’estero o se il numero è stato falsificato. Le telefonate che non supereranno questi controlli saranno automaticamente bloccate.

Inoltre, il 6 novembre scorso, l’Agcom ha adottato una nuova delibera che estende ulteriormente le misure di contrasto, includendo nel blocco anche le numerazioni relative ai servizi mobili e personali specializzati, come ad esempio quelli satellitari o destinati alla comunicazione tra dispositivi “machine-to-machine”.

La delibera prevede anche il blocco delle chiamate provenienti dall’estero per quegli operatori mobili che non abbiano implementato le misure necessarie a garantire che il numero chiamante corrisponda effettivamente a un utente in roaming internazionale.

In caso contrario, il servizio di roaming per le chiamate in arrivo in Italia sarà sospeso fino a che le misure previste non saranno attuate.

Il settore del telemarketing, che in Italia genera un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro, conta oggi oltre 2.000 call center e circa 80.000 addetti. Nonostante queste nuove regolazioni, il Codacons avverte che non tutte le chiamate indesiderate saranno fermate, invitando i consumatori a continuare a fare attenzione.

ANSA