Nba: super Curry stende gli Spurs, Detroit vince ancora

Stephen Curry incanta ancora San Antonio: il fuoriclasse di Golden State replica la prova da fenomeno e mette 49 punti, guidando i Warriors a una rimonta nel finale che spegne gli Spurs.

Detroit continua invece a sorprendere: pur con quattro titolari fuori, infila la nona vittoria di fila, superando Philadelphia davanti a un pubblico entusiasta. Successo anche per New York, che prevale su Miami (con 9 punti per Simone Fontecchio), mentre Milwaukee ha bisogno di un overtime per piegare Charlotte.

I Los Angeles Lakers passano senza sofferenze a New Orleans; a rubare la scena però è James Harden, che con una tripla doppia da 41 punti trascina i Clippers alla vittoria a Dallas dopo due supplementari.

A San Antonio va in scena l’ennesima serata da ricordare:

Golden State conquista un combattutissimo 109-108, trascinata da uno Steph Curry spaziale—49 punti, 9 triple e i due liberi decisivi a sei secondi dalla sirena.

Gli Spurs rispondono con le doppie doppie di Victor Wembanyama (26+12) e De’Aaron Fox (24 punti e 10 assist), ma non basta.

I Pistons continuano a stupire e centrano il nono sigillo consecutivo, regolando i 76ers 114-105.

Nonostante l’assenza pesante di Cade Cunningham, Detroit trova protagonisti inattesi: Javonte Green chiude a 21 punti, Daniss Jenkins ne aggiunge 19, diventando l’ago della bilancia della serata.

New York doma Miami in una partita pirotecnica da 140-132.

MVP dei Knicks è Karl-Anthony Towns, autore di una prova dominante da 39 punti e 11 rimbalzi. Dalla panchina arriva poi una gemma: Landry Shamet esplode con 36 punti, record personale.

Per Miami non bastano i 38 punti di Norman Powell; Simone Fontecchio contribuisce con 9 punti e 2 rimbalzi in quasi 15 minuti.

Tra Clippers e Mavericks serve una maratona da due tempi supplementari:

alla fine Los Angeles la spunta 133-127, spinta da un immenso James Harden, che firma una tripla doppia da 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist.

Milwaukee invece chiude la pratica Charlotte solo dopo un overtime, vincendo 147-134, mentre i Lakers archiviano senza affanni la sfida contro New Orleans (118-104).

Serata di assoluto controllo per Houston, che travolge i Trail Blazers 140-116 con un Kevin Durant da 30 punti.

Vincono anche:

Minnesota, che supera i Kings 124-110 grazie ai 30 punti di Anthony Edwards

Orlando, che batte i Nets 105-98 con solidità e continuità

